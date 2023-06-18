Haberler Yaşam Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı

Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:25

Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı

YouTube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından paylaşılan bazı videolar kısa sürede milyonlarca kez izleniyor. Genç adamın plastik şişe, ip ve kürdan kullanarak balıkları bir bir ağına düşürdüğü bu yöntem ise oldukça dikkat çekti. İşte o görüntüleri...