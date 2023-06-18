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Haberler Yaşam Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı
Giriş Tarihi: 18.06.2023 11:25 Güncelleme Tarihi: 18.06.2023 11:25

Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı

YouTube, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarından paylaşılan bazı videolar kısa sürede milyonlarca kez izleniyor. Genç adamın plastik şişe, ip ve kürdan kullanarak balıkları bir bir ağına düşürdüğü bu yöntem ise oldukça dikkat çekti. İşte o görüntüleri...

Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı

Sosyal medya uygulamaları YouTube, Facebook ve Instagram gibi platformlar üzerinden paylaşılan balık avlama yöntemleri büyük ilgi görüyor.

Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı

Bu genç adamın balık avlama yöntemi ise oldukça dikkat çekti.

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Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı

Genç adamın plastik şişe, ip ve kürdan kullanarak balıkları bir bir ağına düşürdüğü görüntüler sosyal medyada milyonalrca kez izlendi.

Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı

İşte o anlar:

Alışılmadık balık avlama yöntemi sosyal medyada viral oldu! Milyonlarca kez izlendi, onlarcasını yakaladı
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