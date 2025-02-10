Alkollü sürücüden "yok artık" dedirtecek yöntem! ""Yakalananları mahkum gibi götürmeyin, daha geniş araba olsun ya" deyip...

"YAKALANANLARI MAHKUM GİBİ GÖTÜRMEYİN, DAHA GENİŞ ARABA OLSUN YA"



Alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere karakola götürülürken, arkadaşı ise olay yerinde bulunan basın mensubuna, "Trafikte yakalananları mahkumlar gibi sıkışık sıkışık götürmeyin. Daha geniş arabalar olsun.