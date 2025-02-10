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Alkollü sürücüden "yok artık" dedirtecek yöntem! ""Yakalananları mahkum gibi götürmeyin, daha geniş araba olsun ya" deyip...
Giriş Tarihi: 10.02.2025 10:55
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
10:55
Alkollü sürücüden "yok artık" dedirtecek yöntem! ""Yakalananları mahkum gibi götürmeyin, daha geniş araba olsun ya" deyip...
Bursa'da alkol uygulaması yapan ekiplerin sabrı bir kez daha sınandı. Ayakta durmaya mecali olmayan sürücü, 6 kere ağzını çalkalamasına rağmen 1.48 promil alkollü çıktı. Sürücünün arkadaşları ise polis ekiplerinin işini yapmasına engel olmaya çalıştı. Emniyete götürülürken alkollü sürücünün sıkıştığını belirten arkadaşları polisten daha geniş araç istedi. İlginç anlar saniye saniye kameraya yansıdı.