Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı

Olay yerine gelen polis merkezi ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak sürücü bir türlü uyanmadı. Polis sürücünün aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. İsminin Gökhan A. olduğu tespit edilen sürücü ayıltılamayınca polis onu arka koltuğa bindirdi. Burada da bir süre sürücüyü ayıltmaya çalışan polis bir sonuç alamadı.

