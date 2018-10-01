Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı

Giriş Tarihi: 01.10.2018 10:29 Güncelleme Tarihi: 01.10.2018 10:48
  • 1
  • 15
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı

'da aşıra derecede alkollü olduğu ileri sürülen bir taksi sürücüsü gündüz yol ortasına park edince olay yerine gelen polis bile sürücüyü uzun süre ayıltamadı.

  • 2
  • 15
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı

Edinilen bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi, Gazipaşa Bulvarı'ndan geçen sürücüler yol ortasında bir taksinin çalışır halde hafif çapraz şekilde park ettiğini, içindeki sürücünün de hareketsiz halde yattığını görünce polise ihbarda bulundu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
  • 3
  • 15
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı

Olay yerine gelen polis merkezi ekipleri sürücüyü uyandırmaya çalıştı ancak sürücü bir türlü uyanmadı. Polis sürücünün aşırı derecede alkollü olduğunu belirledi. İsminin Gökhan A. olduğu tespit edilen sürücü ayıltılamayınca polis onu arka koltuğa bindirdi. Burada da bir süre sürücüyü ayıltmaya çalışan polis bir sonuç alamadı.

  • 4
  • 15
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı

Polis sürücüyü ayıltamayınca taksiyi kendi sürüp polis merkezine götürdü. Sürücü polis merkezine getirilince biraz kendine geldi. Polis merkezinde sürücüye yapılan alkol testinde 125 promil alkollü olduğu tespit edildi. Bu nedenle sürücünün ehliyetine el konulup, 4 bin 500 lira para cezası verildi.

  • 5
  • 15
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
  • 6
  • 15
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
  • 7
  • 15
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
Alkollü taksici yol ortasına park etti polis bile ayıltamadı
BİZE ULAŞIN