Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:06 Güncelleme Tarihi: 31.01.2024 15:09

Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!

Alman Simone Sobczynski, 4 yıl önce Manavgat'ta tatil yaptı. Gittiği özel hastanede M.A. ile tanıştı. Ertesi yıl aynı bölgede tatil yapan Sobczynski, ayağını burktuğu için soluğu yine aynı hastanede aldı. M.A'nin ilgisinden etkilenen kadın, Almanya'daki kocasını boşadı. Türk aşkı ile yaşamaya başladı. Sonrasında olanlara ise inanamadı. Şok üstüne şok yaşadı

DHA
Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!

Her şey 2020'de başladı. Alman Simone Sobczynski, Manavgat'ta tatil yaptı. Dönüş sürecinde ise koronavirüs testi yaptırmak için gittiği özel hastanede M.A. ile tanıştı. Hastanede danışma görevlisi olan M.A.'nın arkadaşlık teklifini reddeden Sobczynski, 2021'de tatil için yeniden Manavgat'taydı. Bu gelişinde ayağını burkan Sobczynski, soluğu yine aynı hastanede aldı. Burada tedavi görmeye başladı.

Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!

Sobczynski, M.A.'nın hastanede gösterdiği yakınlıktan etkilendi. Tatil sürecinde M.A. ile vakit geçiren Sobczynski, ülkesine döndü. İkili, bu süreçte internet ortamında görüşmeyi sürdürdü. Birkaç ay sonra Manavgat'a yeniden tatile gelen Sobczynski'yi, Antalya Havalimanı'nda karşılayan M.A. evlilik teklif etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!

PAHALI HEDİYELER, PARALAR...
Havalimanındaki sürpriz teklif sonrası Sobczynski, M.A.'nın ilgisinden dolayı Side'de ev kiraladı. M.A. ile yaşamaya başlayan Sobczynski, Almanya'ya gidip, eşine boşanma davası açtı.

Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!

Daha sonra Side'de kaldıkları evde yaşamlarını sürdüren Sobczynski, iddiaya göre, M.A.'ya istekleri doğrultusunda pahalı hediyeler aldı, banka hesabına para gönderdi.

Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!

İkili arasındaki ilişki, geçen yıl eylül ayında M.A.'nın evden ayrılmasıyla sona erdi. M.A. daha sonra Sobczynski'nin telefonunu ve sosyal medya hesabını engelleyip, iletişimini kesti. Geçen sene kasım ayında Almanya'daki davası sonuçlanan Sobczynski ise eşinden ayrıldı.

SON DAKİKA