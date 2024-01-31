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Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!
Giriş Tarihi: 31.01.2024 15:06
Güncelleme Tarihi: 31.01.2024
15:09
Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!
Alman Simone Sobczynski, 4 yıl önce Manavgat'ta tatil yaptı. Gittiği özel hastanede M.A. ile tanıştı. Ertesi yıl aynı bölgede tatil yapan Sobczynski, ayağını burktuğu için soluğu yine aynı hastanede aldı. M.A'nin ilgisinden etkilenen kadın, Almanya'daki kocasını boşadı. Türk aşkı ile yaşamaya başladı. Sonrasında olanlara ise inanamadı. Şok üstüne şok yaşadı