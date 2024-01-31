Alman kadın Türk aşkı için kocasından boşandı: Sonrasında olanlara inanamadı!

Her şey 2020'de başladı. Alman Simone Sobczynski, Manavgat'ta tatil yaptı. Dönüş sürecinde ise koronavirüs testi yaptırmak için gittiği özel hastanede M.A. ile tanıştı. Hastanede danışma görevlisi olan M.A.'nın arkadaşlık teklifini reddeden Sobczynski, 2021'de tatil için yeniden Manavgat'taydı. Bu gelişinde ayağını burkan Sobczynski, soluğu yine aynı hastanede aldı. Burada tedavi görmeye başladı.