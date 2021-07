"HER ŞEY SU ALTINDA KALDI"



41 yıldır Almanya'da olduğunu ifade eden başka bir vatandaş ise "İlk kez başımıza böyle bir şey geliyor" diyerek, bahçe duvarının yıkıldığını ve evdeki tüm eşyaların kullanılmaz hale geldiğini söyledi. İsmini vermeyen bir Alman vatandaşı ise "Bu savaş kadar kötü bir felaket. Tahmin edilmeyecek kadar hasarlarımız var. Sel her şeyi aldı götürdü. Bodrumlarımız, garajlarımız her şey su altında kaldı hiçbir şeyi kurtaramadık" dedi.

