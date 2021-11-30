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Giriş Tarihi: 30.11.2021 15:24 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 15:24

Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, ne demek? Destan'ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Destan dizisinde yer alan Alpagu Han karakteri, bu akşam yayınlanan bölümle beraber izleyenlerinin gündemindeki yerini alıyor. Bu karaktere ünlü oyuncu Selim Bayraktar hayat veriyor. Öte yandan dizinin izleyenleri "Destan dizisindeki Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, nasıl ve ne zaman öldü?" soruları yanıt aramaya başladı. İşte Destan dizisi Alpagu Han'ın tarihteki yeri ve hakkında merak edilen detaylar...

Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, ne demek? Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında?

Televizyon ekranlarında yayınlanmakta olan Destan dizisini izleyen binlerce kişi Alpagu Han kimdir sorusunun yanıtını arıyor. Selim Bayraktar tarafından canlandırılan bu karakter Türk tarihine yönelik kaynaklarda "Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babası" olarak tanımlanıyor. Peki, Destan dizisindeki Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, nasıl ve ne zaman öldü? İşte konuya yönelik merak edilen tüm detaylar...

Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, ne demek? Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında?

ALPAGU HAN KİMDİR?

Destan'da 8'inci yüzyıl Orta Asya yaşamı anlatılıyor. Gök Hanlığı'nın kutunu göklerden almış Ulu Kağanı, Batuga'nın babasıdır. Alpagu Han, gözüpek, cesur, acımasız bir kudret sahibidir. Tarihi kaynaklarda Alpagu Han hakkında kesin bir bilgi bulunmuyor. Bu karakterin hangi tarihi kişiliği temsil ettiği ilerleyen bölümlerde ortaya çıkacak.

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Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, ne demek? Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında?

ALPAGU NE DEMEK?

Alpagu kelimesinin sözlükteki anlamları şu şekildedir:

1. Tek başına düşmana saldıran yiğit.

2. Eski Türklerde bir rütbe adı.

3. Eski Türklerde bir kurt adı.

Alpagu Han kimdir, tarihte var mı, ne demek? Destan’ın Alpagu Han’ı Selim Bayraktar kimdir, nereli, kaç yaşında?

SELİM BAYRAKTAR KİMDİR, NERELİ?

1975'te Irak'ın Kerkük şehrinde, Türk baba ile Kerküklü annenin çocuğu olarak doğan oyuncu, ilkokulu Kerkük'te bitirmiş, 1987 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye gelmiştir. Önce Eskişehir ardından ise Antalya'ya yerleşmiş ve lise eğitimini burada almıştır. 2000 yılında Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden mezun olduktan sonra bir süre Diyarbakır Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

SELİM BAYRAKTAR HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2007 yılında ise Antalya Devlet Tiyatrosu'na geçerek çalışmalarına orada devam etti. Tiyatroda Othello, Sırça Kümes ve Bay Kolpert gibi oyunlarda oynadı. Televizyonda ise ilk kez 2006 yılında, Köprü isimli dizide canlandırdığı Erdal karakteri ile gözüktü. Ardından 2009'da Bir Bulut Olsam dizisinde Mahmut Paşa karakterini canlandırdı. 2011 yılında yayınlanmaya başlayan tarihî televizyon dizisi Muhteşem Yüzyıl'da canlandırdığı Sümbül Ağa karakteri ile ünlendi. Daha sonra Romantik Komedi 2: Bekarlığa Veda, Kırmızı ve Aşk Sana Benzer sinema filmlerinde oynadı. Oyuncu, yine Star TV'de yayınlanan Gecenin Kraliçesi dizisinde Hakan, Ufak Tefek Cinayetler dizisinde ise Edip karakterini canlandırmıştır. Ayrıca Onur Ünlü'nün yazıp yönettiği internet dizisi olan Görünen Adam'da Eşref Şerif rolünde oynamıştır. Dizi projelerinin yanı sıra Selim Bayraktar, Mu Tunç'un yazıp yönettiği Arada adlı sinema filminde Resul rolünde yer almıştır.

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