TRT 1 ekranlarında Pazartesi günleri yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 49. son bölümle izleyici karşısına çıktı. Dizinin son bölümünde Alparslan, Seferiye'yi hekimlere yetiştirebilecek mi? sorusu merak konusu olurken, dizinin son bölümünü TRT 1 yayın akışı saatlerinde izleyemeyenler TRT izle üzerinden izlemek isteyerek Alparslan Büyük Selçuklu 49. bölüm full izle şeklinde araştırmalarına devam ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu son bölüm tek parça, HD izle linki ve son bölüm özetinden detaylar.