Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak TRT1 yayın akışı

Tarihi dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur gibi oyuncuların yer aldığı yapım bu hafta ekrana gelmeyecek. Normal şartlarda Pazartesi günleri yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin hayran kitlesi Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman şeklindeki sorulara akşamüzeri yanıt arayacak. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı 3 Ocak 2022