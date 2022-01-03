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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak TRT1 yayın akışı
Giriş Tarihi: 03.01.2022 16:57 Güncelleme Tarihi: 03.01.2022 16:57

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak TRT1 yayın akışı

Tarihi dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Başrollerinde Barış Arduç, Fahriye Evcen, Mehmet Özgür, Yurdaer Okur gibi oyuncuların yer aldığı yapım bu hafta ekrana gelmeyecek. Normal şartlarda Pazartesi günleri yeni bölümüyle ekrana gelen dizinin hayran kitlesi Alparslan Büyük Selçuklu neden yok, yeni bölüm ne zaman şeklindeki sorulara akşamüzeri yanıt arayacak. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? TRT1 yayın akışı 3 Ocak 2022

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak TRT1 yayın akışı

TRT1 ekranlarında en son 8.bölümüyle ekrana gelen Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman sorusuna dizinin hayranları yanıt arıyor. Yayınlanan son bölümde Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Bu haftaki bölümü merakla bekleyenler 3 Ocak 2022 TRT1 yayın akışında diziyi göremeyince sorgulamalara başladı. Peki Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak TRT1 yayın akışı

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak TRT1 yayın akışı

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM YOK MU, NEDEN YOK?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yayınlanmıyor. Yılbaşı sebebiyle yapımların bir haftalık ara verdiği iddia edildi. Dizinin yerine Mahrem ekrana gelecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm 10 Ocak 2022 Pazartesi akşamı ekrana gelecek.

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Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? 3 Ocak TRT1 yayın akışı

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan'ın karargâha yaptığı beklenmedik saldırı, Bizans tarafında büyük şaşkınlığa yol açar. Karargâha sahip olma isteği ise, iki taraf arasında büyük bir mücadeleye sahne olur. Alparslan'ın, beraberindeki yiğitlerle birlikte Vaspurakan karargâhına doğru ilerleyişi, zaferle taçlanabilecek mi? Akça'nın, konuşmaması için öldürmek zorunda olduğu askerle mücadelesinin neticesi nasıl bir sonuca ulaşacak? Tuğrul ve Çağrı'nın ele geçirdiği Şeddad, anlattıklarıyla Selçuklu'da uzun yıllardır unutulan bir tehlikeyi gün yüzüne çıkarır. Alparslan ve Kekavmenos arasında yaşanacak büyük hesaplaşma ise, beklenmedik neticelere gebe olacaktır…

3 OCAK TRT1 YAYIN AKIŞI

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Mahrem

22:40 San Andreas Fayı

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