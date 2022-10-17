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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor
Giriş Tarihi: 17.10.2022 13:33 Güncelleme Tarihi: 17.10.2022 13:33

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilerinden büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı dizi, aksiyon ve macera sahneleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla ekranlardaki yerini alan yapım, geçtiğimiz sezon ayılık haberleriyle gündeme gelmişti. Fahriye Evcen ve Barış Bağcı gibi isimlerin veda ettiği diziden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu, yapıma geri dönme kararı aldı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'ya dönen flaş isim…

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Akli Film imzalı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilerinin beğenisini topluyor.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Mehmet Özgür'ün yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, aksiyon ve macera dolu sahneleriyle dikkat çekiyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan dizi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla ekranlardaki yerini aldı.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği ve her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan yapımda flaş bir gelişme yaşandı.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Hatırlanacağı üzere dizinin sezon finalinde Akça Hatun karakterine hayat veren Fahriye Evcen ile Tuğrul Bey karakterine hayat veren Barış Bağcı, projeye veda etmişti.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Evcen'in yerine gelen isim Seferiye Hatun rolüyle Kayra Zabcı olurken Büyük Selçuklu Devleti'nin yeni hükümdarı merak konusu olmuştu.

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