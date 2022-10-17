Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla da izleyicilerinden büyük ilgi görüyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı ve Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı dizi, aksiyon ve macera sahneleriyle dikkat çekiyor. Yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla ekranlardaki yerini alan yapım, geçtiğimiz sezon ayılık haberleriyle gündeme gelmişti. Fahriye Evcen ve Barış Bağcı gibi isimlerin veda ettiği diziden hayranlarını sevindiren bir haber geldi. Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu, yapıma geri dönme kararı aldı. İşte Alparslan Büyük Selçuklu'ya dönen flaş isim…