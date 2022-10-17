Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden ansızın ayrılma kararı almıştı! Öldüğü düşünülen ünlü oyuncu diziye geri dönüyor

Sultan Alparslan'ın Anadolu'yu fetih sürecini ekranlara taşıyan dizi, yeni sezonda yepyeni oyuncularıyla ekranlardaki yerini aldı.

Yönetmenliğini Sedat İnci'nin üstlendiği ve her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan yapımda flaş bir gelişme yaşandı.