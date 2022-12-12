Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu'da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:27

Alparslan Büyük Selçuklu'da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Erdinç Gülener, Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizide flaş bir gelişme yaşandı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu konu edinen yapımdan 3 ayrılık haberi geldi. Üç ismin birden diziye veda edecek olması izleyicileri şoke etti. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda edecek olan o isimler…