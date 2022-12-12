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Haberler Yaşam Alparslan Büyük Selçuklu'da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:27 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:27

Alparslan Büyük Selçuklu'da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan dönem dizisi Alparslan Büyük Selçuklu, ikinci sezonuyla ekran yolculuğuna devam ediyor. Başrollerinde Barış Arduç, Kayra Zabcı, Erdinç Gülener, Mehmet Özgür gibi isimlerin yer aldığı dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla büyük ilgi görüyor. Her pazartesi akşamı yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıkan dizide flaş bir gelişme yaşandı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğunu konu edinen yapımdan 3 ayrılık haberi geldi. Üç ismin birden diziye veda edecek olması izleyicileri şoke etti. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda edecek olan o isimler…

Alparslan Büyük Selçuklu’da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezonuyla da reytinglerdeki başarısını sürdürmeye devam ediyor.

Alparslan Büyük Selçuklu’da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

Barış Arduç, Kayra Zabcı, Erdinç Gülener, Serhat Tutumluer, Mehmet Özgür, Öykü Gürman, Fırat Topkorur, Korel Cezayirli gibi başarılı isimleri buluşturan dizi, konusu ve oyuncu kadrosuyla Pazartesi akşamlarına damgasını vuruyor.

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Alparslan Büyük Selçuklu’da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

Yönetmen koltuğunda Sedat İnci'nin oturduğu Akli Film imzalı yapımın yeni bölümleri merakla beklenirken peş peşe ayrılık haberleri gelmeye başladı.

Alparslan Büyük Selçuklu’da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

Sultan Alparslan'ın 1048 -1071 yılları arasındaki Anadolu'yu fetih sürecini konu edinen dizide yakında ayrılıklar yaşanacak. Senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı diziye 3 isim birden veda edecek. Vedaların en büyüğü ise 41. bölümde olacak.

Alparslan Büyük Selçuklu’da yaprak dökümü başladı! Tam 3 oyuncu birden diziye veda ediyor… Yerleri asla dolmayacak!

UYGAR ÖZÇELİK VEDA EDİYOR!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Alparslan Büyük Selçuklu dizisine veda edecek isimlerin başında dizide İbrahim Yınal karakterine hayat veren Uygar Özçelik geliyor. Özçelik, 41. bölümde projeye veda edecek.

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