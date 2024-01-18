Alper Gezeravcı’nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!

Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Ve evlatlarımızla bütün eşimiz dostumuz gurur duyuyoruz' dedik. Göreve çıkmadan önce 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun, o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz. 4 yaşındayken 'Ben uçak şoförü olacağım' derdi" şeklinde konuştu.