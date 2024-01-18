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Haberler Yaşam Alper Gezeravcı'nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:20 Güncelleme Tarihi: 18.01.2024 11:21

Alper Gezeravcı'nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!

Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roketin, bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacağı açıklandı. Alper Gezeravcı'nın ailesinin sözleri ise herkesi duygulandırdı. Anne Sıddıka Gezeravcı, "Önce biraz korktum ama şimdi rahatım" derken, baba Ali Gezeravcı, oğluyla 4 yaşındayken yaptığı konuşmayı anlattı. İşte Alper Gezeravcı'nın ailesinin herkesi duygulandıran açıklamaları…

Alper Gezeravcı’nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!

Başkan Erdoğan, uzaya gidecek ilk Türk'ün Alper Gezer Avcı olacağını açıklamıştı. Başkan Erdoğan dün gerçekleştirdiği Kabine Toplantısı'nın ardından ise "Uzaya uğurlayacağımız ilk Türk astronotumuzu büyüyen, güçlenen ve iddia sahibi Türkiye'nin yeni bir nişanesi olarak görüyoruz. Alper Gezeravcı kardeşimize Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yürüteceği bilimsel çalışmalarda şimdiden başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Alper Gezeravcı’nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!

ANNE SIDDIKA GEZERAVCI: BİZ DE TÖRENDE DUYDUK
Türkiye'nin uzay yolcuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'nın ailesi ise yaşadıkları duyguları CNN Türk'e anlattı. Anne Sıddıka Gezeravcı, "Gururluyum, sevinçliyim, heyecanlıyım. İlk haberi Türkiye ile beraber duyduk. Biz de tören alanındaydık, orada duyduk.

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Alper Gezeravcı’nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!

Biraz sevindim, biraz üzüldüm. Ne olduğunu sonra öğrendim, bilmeyince üzüldüm. Korku bastı biraz, şimdi rahatım. Allah'ım güle güle gitmeyi nasip etsin" dedi.

Alper Gezeravcı’nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!

BABA ALİ GEZERAVCI: BEN UÇAK ŞOFÖRÜ OLACAĞIM DERDİ

Baba Ali Gezeravcı ise "Biz dün akşam görüştük. Mesafeli olarak görüştük. Sarılamıyoruz ama güzel duygularla şunu söyledik; 'Oğlum, Alper'im hayırlı görevler nasip etsin sana Allah'ım.

Alper Gezeravcı’nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!

Yolun açık olsun, başarılar diliyoruz. Ve evlatlarımızla bütün eşimiz dostumuz gurur duyuyoruz' dedik. Göreve çıkmadan önce 'Baba, hiçbir şeye endişe etmeyin. Mutlu olun, o bana yeter' dedi. Biz de o mutluluğu seve seve yapıyoruz. 4 yaşındayken 'Ben uçak şoförü olacağım' derdi" şeklinde konuştu.

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