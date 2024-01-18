Haberler
Yaşam
Alper Gezeravcı'nın ailesinin sözleri Türkiye’yi duygulandırdı!
Giriş Tarihi: 18.01.2024 11:20
Güncelleme Tarihi: 18.01.2024
11:21
Türkiye'nin insanlı ilk uzay yolculuğuna artık saatler kaldı. Alper Gezeravcı'yı taşıyan roketin, bu gece saat 01.11'de uzaya fırlatılacağı açıklandı. Alper Gezeravcı'nın ailesinin sözleri ise herkesi duygulandırdı. Anne Sıddıka Gezeravcı, "Önce biraz korktum ama şimdi rahatım" derken, baba Ali Gezeravcı, oğluyla 4 yaşındayken yaptığı konuşmayı anlattı. İşte Alper Gezeravcı'nın ailesinin herkesi duygulandıran açıklamaları…