Alper Tasalı’dan şiddet gören Fatma Yasak ilk kez konuştu! Twitter paylaşımları olay olmuştu!

Yaşadıklarını anlatan Fatma Yasak, "Biz kendisiyle 2019 yılında internet üzerinden tanıştık. Açıkçası muhabbetimiz ilerledikçe buluşma kararı aldık buluştuk. Altı aylık bir süreçten sonra evlenme kararı aldık. Daha sonrasında evlendikten sonra annesinin evinde yaşamaya başladık. Annesiyle beraber 1 + 1 evde yaşamaya devam ederken, evin küçük olduğu ve maddi sıkıntılarla beraber tartışmalar, kavgalar daha sonrasında 2019'un ağustos ayında annemlerin evine geri dönmeye karar verdim. Oradan çıkıp geri geldiğimde ona boşanmak istediğimi söyledim. Fakat şu an korkup ses çıkarmayan çoğu kadın gibi tekrar korktum ve bu şekilde devam etmeye karar verdik Ben ailemin evinde yaşadım ama ve bir yıl boyunca böyle devam etti. Neden internet gitti hani neden yemek yapmıyorsun zaten çalışıyorum geliyorum sen daha erken geliyorsun dedim. En son bayramdan önce akşamda yediğim dayak tamam dedirtti bana. Boşanma davası açtım. Boşanmayı kabul etmeyince madem anlaşmaya gelmezsen artık Çekişmede elinden geleni ardına koyma dedim. Daha sonra hani telefondan mesajlar geliyor işte siz beni yaktınız ben de sizi yakacağım, işte çok kötü olacak bilmiyorsunuz. Ama cevap vermedim, umursamadım bir zarar geleceğini inanmadım çünkü daha ne yapabilir ki diye düşünüyordum ta ki işte bu Cuma günkü olaya kadar" ifadelerini kullandı.