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Haberler Yaşam Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı
Giriş Tarihi: 03.12.2022 11:56 Güncelleme Tarihi: 03.12.2022 11:58

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direğini parçalayan taraftar Mehmet Nihat Aydın cezaevinden mektup yazdı. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirten Aydın, mektubunda başta saldırdığı kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesi olmak üzere incittiği herkesten özür diledi. Aydın, mektubunda olay anında yaşadığı endişe ile kendisini kontrol edemediğini ve adrenali ile gerçekleştirdiğini dile getirdi.

Ceyhan TORLAK
Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında geçtiğimiz Pazar oynanan İzmir derbisi çıkan olaylar nedeniyle tatil edildi. Gürsel Aksel Stadyumu'ndaki karşılaşmanın 22'nci dakikasından sonra Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atıldı. Furkan Ersanlı tarafından atılan işaret fişeği Göztepeli taraftar Mehmet Çakır'ın (45) yaralanmasına neden oldu.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı

Sahaya inen holigan taraftar Mehmet Nihat Aydın korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Korner bayrağı direğini Özenç'in başında kıran Aydın, İzmir Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Aydın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı

"PİŞMANIM, ÖZÜR DİLERİM"

Nihat Aydın, pişman olduğunu belirterek kendi el yazısıyla bir özür mektubu kaleme aldı.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı

Aydın mektubunda, "27 Kasım tarihinde İzmir'de oynanan Göztepe-Altay maçında yaşattığım üzücü hadiseden dolayı başta kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesinden sonra da tüm kamuoyundan içtenlikle özür diliyorum. Pişmanım. Meydana gelen olaylar neticesinde bilinçsiz ve hiç kimse tarafından kabul edilemeyecek bir eylemde bulundum.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı

Daha önce hiçbir adli olaya karışmamış, şiddet konusunda bir olayın içinde olmamış biri olarak bu çirkin davranışla gündemi meşgul etmek ve toplumu böyle kötü bir manzarayla karşı karşıya bırakmak beni çok üzmüştür.

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