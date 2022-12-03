Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç’in kafasında korner direğini parçalamıştı! Cezaevinden özür mektubu yazdı

Spor Toto 1'inci Lig'de Göztepe ile Altay arasında oynanan İzmir derbisinde sahaya inerek korner bayrağı direğini Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in kafasında korner direğini parçalayan taraftar Mehmet Nihat Aydın cezaevinden mektup yazdı. Yaptıklarından dolayı pişman olduğunu belirten Aydın, mektubunda başta saldırdığı kaleci Ozan Evrim Özenç ve ailesi olmak üzere incittiği herkesten özür diledi. Aydın, mektubunda olay anında yaşadığı endişe ile kendisini kontrol edemediğini ve adrenali ile gerçekleştirdiğini dile getirdi.