Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:22 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 16:22

Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...

Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji uzmanları, bu soğuk havaların, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olacak yeni bir kar fırtınasının habercisi olduğunu belirtiyor. Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan bu olgunun, ülkenin özellikle İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğun kar yağışlarına ve ani sıcaklık düşüşlerine yol açacağı belirtildi. Uzmanlardan konu ile ilgili artt arda uyarılar gelirken vatandaşların gerekli önlemleri almaları özellikle vurgulandı. İşte, Türkiye'yi Sibirya soğukları ile etkisi altına alacak fırtınanın ayrıntıları...

Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamlara göre önümüzdeki günlerde sıcaklıkların hızla düşmesi, bazı illerde dondurucu soğuklar ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksaklıklar yaşanabilir. Uzmanlar, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı hazırlıklı olmaları konusunda uyarıyor. Kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolda kalma riskinin yüksek olduğu bu dönemde, seyahatlerin dikkatlice planlanması ve tedbirli olunması gerektiği vurgulandı. İşte, son hava durumu tahminleri...

Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...

ALTAY KAR FIRTINASI KAPIDA!

Türkiye'de etkili olması beklenen "Altay Kar Fırtınası"nın kökeni Sibirya'ya dayandığı için, soğuk hava dalgasının güçlü etkisi göz önünde bulundurularak Türk kültürüne atıfta bulunularak bu isim verilmiştir. Bu fırtına, ülkemizdeki hava koşullarını ciddi şekilde etkilemesi beklenen bir soğuk hava dalgasıdır. Soğuk hava dalgaları arasında güçlü bir sistem olarak öne çıkan bu fırtınanın adı, Sibirya'nın güneyinde yer alan Altay Dağları'ndan alınmıştır.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...

YURDU ETKİSİ ALTINA ALACAK!

Yurt genelinde etkili olacağı öngörülen soğuk hava dalgasının etkileri 19 Şubat Çarşamba gününden itibaren hissedilecek. Uzmanlardan yapılan açıklamaya göre sıcaklıklar 8 ila 10 derece arasında ani düşüş yaşayacak.

Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...

METEOROLOJİ DUYURDU: O İLLERDE...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kod, potansiyel tehlike anlamına gelir ve tahmin edilen hava olayları olağan dışı olmasa da, yaşanabilecek olumsuz etkilerden dolayı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...

ANTALYA BİLE BUZ KESECEK

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, Akdeniz'e kadar inerek sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesine neden olacak. Özellikle 22 Şubat itibariyle soğuk hava Antalya'ya kadar etkisini gösterecek. Ancak meteorolog Adil Tek'in açıklamalarına göre, Antalya'da yağış beklenmiyor; yine de 23-24 Şubat tarihlerinde hava koşullarının değişmesi ve fırtına riskinin artması olasılığı bulunuyor. Tek, "Antalya, İsveç ve Finlandiya'dan daha soğuk olacak" diyerek, sıcaklıkların önemli derecede düşeceği konusunda uyarıda bulundu.

SON DAKİKA