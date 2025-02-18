Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...

ANTALYA BİLE BUZ KESECEK

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası, Akdeniz'e kadar inerek sıcaklıkların belirgin şekilde düşmesine neden olacak. Özellikle 22 Şubat itibariyle soğuk hava Antalya'ya kadar etkisini gösterecek. Ancak meteorolog Adil Tek'in açıklamalarına göre, Antalya'da yağış beklenmiyor; yine de 23-24 Şubat tarihlerinde hava koşullarının değişmesi ve fırtına riskinin artması olasılığı bulunuyor. Tek, "Antalya, İsveç ve Finlandiya'dan daha soğuk olacak" diyerek, sıcaklıkların önemli derecede düşeceği konusunda uyarıda bulundu.