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Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...
Giriş Tarihi: 18.02.2025 16:22
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
16:22
Altay Kar Fırtınası Başlıyor! Meteoroloji uyardı: Türkiye Sibirya soğuklarının etkisi altında, o illerde...
Türkiye, Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgasının etkisi altına girmeye başladı. Meteoroloji uzmanları, bu soğuk havaların, Türkiye'nin birçok bölgesinde etkili olacak yeni bir kar fırtınasının habercisi olduğunu belirtiyor. Altay Kar Fırtınası olarak adlandırılan bu olgunun, ülkenin özellikle İstanbul, Marmara, İç Anadolu ve Karadeniz bölgelerinde yoğun kar yağışlarına ve ani sıcaklık düşüşlerine yol açacağı belirtildi. Uzmanlardan konu ile ilgili artt arda uyarılar gelirken vatandaşların gerekli önlemleri almaları özellikle vurgulandı. İşte, Türkiye'yi Sibirya soğukları ile etkisi altına alacak fırtınanın ayrıntıları...