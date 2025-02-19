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Haberler Yaşam Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:52 Güncelleme Tarihi: 19.02.2025 14:52

Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!

Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girerken, Altay Kar Fırtınası ülkeye ulaştı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimleri için kar uyarısında bulunurken, İstanbul'da ise turuncu kodlu alarm verildi. Uzmanlar, sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında hızla düşeceğini belirtiyor. Peki, Altay Kar Fırtınası nedir ve nasıl oluşur, hangi illerde etkili olacak? İşte detaylar…

Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından, Türkiye yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Sibirya kaynaklı Altay Kar Fırtınası, başta Marmara olmak üzere birçok bölgede kendini hissettirmeye başladı. Hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına çeken bu sistem, yoğun kar yağışı ve kuvvetli rüzgârlarla beraber geliyor. Peki, Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl meydana gelir ve hangi illerde etkili olacak? İşte detaylar…

Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!

ALTAY KAR FIRTINASI YURDA GİRİŞ YAPTI!

İstanbul dahil olmak üzere birçok ilde etkili olması beklenen Altay kar fırtınası yurda giriş yaptı. Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimlerinde kar yağışı etkisi göstermeye başlarken, İstanbul için de turuncu kodlu uyarı verildi. Yeni soğuk hava dalgası ile birlikte kent genelinde sıcaklıkların 5-10 derece birden düşmesi bekleniyor. Kar yağışının 4 gün boyunca kesintisiz bir şekilde devam edeceği belirtildi

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Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!

ALTAY KAR FIRTINASI NEDİR?
Türkiye'de hafta ortasından itibaren etkisini hissettiren Altay Kar Fırtınası, Sibirya bölgesinden geldiğinden ve kuvvetli bir soğuk hava dalgası olduğundan bu isimle biliniyor.

Bu fırtına, Altay Dağları çevresinden kaynaklanarak Türkiye'nin doğu ve güneydoğu bölgelerine, bazen de Batı illerine kadar ulaşabilir. Bu tür fırtınalar, genellikle çok düşük sıcaklıklar, kuvvetli rüzgarlar ve yoğun kar yağışları ile karakterizedi

Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!

ALTAY KAR FIRTINASI ETKİLERİ NELERDİR?

Yoğun Kar Yağışı: Kar kalınlıkları hızla artabilir, bazı bölgelerde metreyi geçebilir.

Buzlanma ve Don Olayları: Hava sıcaklıkları aşırı düşerek buzlanma ve karla karışık yağmur yaşanabilir.

Sert Rüzgarlar: Rüzgarın şiddeti de bu fırtınanın önemli bir parçasıdır, bu da sürücülere, yayalara ve hava ulaşımına zarar verebilir.

Zorlayıcı Hava Koşulları: Genellikle ulaşımda aksamalar, elektrik kesintileri ve okul tatilleri gibi etkilere yol açabilir.

Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!

ALTAY KAR FIRTINASI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kod, potansiyel tehlike anlamına gelir ve tahmin edilen hava olayları olağan dışı olmasa da, yaşanabilecek olumsuz etkilerden dolayı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Altay Kar Fırtınası'nın Türkiye'ye girmesi, genellikle kasım ve mart ayları arasında, kışın en soğuk zamanlarında görülür. Bu durum, mevsimsel hava değişimlerinin bir sonucu olarak büyük bir dikkat gerektirir.

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