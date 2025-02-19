Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!

ALTAY KAR FIRTINASI HANGİ İLLERDE ETKİLİ OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Zonguldak, Bartın ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yaptı. Sarı kod, potansiyel tehlike anlamına gelir ve tahmin edilen hava olayları olağan dışı olmasa da, yaşanabilecek olumsuz etkilerden dolayı vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini ifade etti.

Altay Kar Fırtınası'nın Türkiye'ye girmesi, genellikle kasım ve mart ayları arasında, kışın en soğuk zamanlarında görülür. Bu durum, mevsimsel hava değişimlerinin bir sonucu olarak büyük bir dikkat gerektirir.