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Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!
Giriş Tarihi: 19.02.2025 14:52
Güncelleme Tarihi: 19.02.2025
14:52
Altay Kar Fırtınası nedir, nasıl oluşur? Altay Kar Fırtınası İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde etkili olacak!
Türkiye, yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girerken, Altay Kar Fırtınası ülkeye ulaştı. İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı kendini göstermeye başladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara ve Karadeniz bölgelerinin bazı kesimleri için kar uyarısında bulunurken, İstanbul'da ise turuncu kodlu alarm verildi. Uzmanlar, sıcaklıkların 5 ila 10 derece arasında hızla düşeceğini belirtiyor. Peki, Altay Kar Fırtınası nedir ve nasıl oluşur, hangi illerde etkili olacak? İşte detaylar…