Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanmasının ardından destek ziyaretinin ilkini HDP'ye gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Kavgayı bitireceğiz" demesinin ardından HDP aday çıkarmayacaklarını açıklarken, millet ittifakına destek Avrupa'nın en büyük uyuşturucu trafiğini yöneten ve ABD tarafından uyuşturucu kaçakçısı ilan edilen PKK'nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'dan geldi. Yurtiçi ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlarla üst düzey yöneticilerini kaybetmesiyle birlikte köşeye iyice sıkışan PKK'nın, operasyonların durması için Millet İttifakı'na sığındığı görüldü.