Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

Öte yandan daha önce HDP ve Selahattin Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıkmış ve "Cizre yanarsa Bodrum da yanar" ifadelerini kullanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz, bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz" demişti.

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