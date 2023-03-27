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Haberler Yaşam Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması
Giriş Tarihi: 27.03.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 27.03.2023 13:27

Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanmasının ardından destek ziyaretinin ilkini HDP'ye gerçekleştirdi. Kılıçdaroğlu'nun, "Kavgayı bitireceğiz" demesinin ardından HDP aday çıkarmayacaklarını açıklarken, millet ittifakına destek Avrupa'nın en büyük uyuşturucu trafiğini yöneten ve ABD tarafından uyuşturucu kaçakçısı ilan edilen PKK'nın üst düzey yöneticisi Duran Kalkan'dan geldi. Yurtiçi ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlarla üst düzey yöneticilerini kaybetmesiyle birlikte köşeye iyice sıkışan PKK'nın, operasyonların durması için Millet İttifakı'na sığındığı görüldü.

ÖMER ÇETİN
Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı açıklanmasının ardından destek ziyaretinin ilkini HDP'ye gerçekleştirdi. HDP'li Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, "Kavgayı bitireceğiz" diyerek HDP'ye yeşil ışık yaktı. HDP bunun üzerine seçimlerde aday çıkarmayacaklarını açıkladı.

Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

PKK'nın siyasi kanadı olarak adlandırılan HDP'nin güvenlik güçlerinin örgütüne yönelik düzenlediği operasyonlara karşı çıktığı ve durdurulması yönünde söylemlerinin olduğu biliniyor. Millet İttifakı'na yakınlaşan HDP'nin kanlı terör örgütü PKK'yla bağlantılarını defalarca gözler önüne serildi. Dönemin HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani bahanesiyle 6-8 Ekim 2014'te düzenlenen ve 37 kişinin hayatını kaybettiği eylemleri organize etmekle suçlanıyor.

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Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

Öte yandan daha önce HDP ve Selahattin Demirtaş; 793 şehit verdiğimiz hendek operasyonlarına da karşı çıkmış ve "Cizre yanarsa Bodrum da yanar" ifadelerini kullanmıştı. HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksekdağ, "Sırtımızı YPJ'ye, YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz bunu söylemekte ve savunmakta hiçbir sakınca görmüyoruz. Sırtımızı kime yasladığımızı söylüyoruz, bundan sonra da yaslamaya devam edeceğiz" demişti.

PKK elebaşı Duran Kalkan'dan 7'li koalisyona seçim desteği: "Güçlenecekler inanıyoruz, her türlü desteği vereceğiz" | Video

Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

"HER TÜRLÜ YIKMA EĞİLİMİNE DESTEK VERECEĞİZ"

Yurt içi ve dışında sürdürülen başarılı operasyonlarla köşeye iyice sıkışan PKK'nın da umudunu Millet ittifakına bağladığı görüldü. CHP-HDP iş birliği duyurulurken terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Duran Kalkan da saklandığı sığınaktan Millet İttifakı'nın önünün açık olduğunu söyleyerek "Birliklerini güçlendirecekler inancındayız. Daha da büyütebilirler" dedi. Cumhur İttifakını hedef alan PKK'lı Kalkan, "Her türlü yıkma eğilimine destek vereceğiz" şeklinde konuştu.

Altılı koalisyona işte bu yüzden sarıldılar! Umutları operasyonun durması

PKK EN GÜVENDİĞİ BÖLGELERDE YOK EDİLDİ

PKK bu denli paniğe neden kapıldı? İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün seçkin birlikleri, eli kanlı PKK/PYD terör örgütüne 1990'lı yıllardan bu yana en zayıf dönemini yaşattı. Güvenlik güçlerimizin istihbarata dayalı, İHA, SİHA ve İKU destekli etkin operasyonları ile aralarında sözde üst düzey teröristlerin de bulunduğu çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi. Yurt içi terörist sayısı ilk defa 100 seviyesine düştü.

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