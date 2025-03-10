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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:07
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025
08:07
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları 10 Mart Pazartesi itibarıyla yeni haftaya giriş yaptı. Yukarı yönlü seyrini devam ettiren canlı alış-satış rakamları haftaya yeşil bir tabloda başladı. 3400 TL üzerinde görülmeye devam eden gram altın peşinde 5600 üzerindeki seyriyle çeyrek altın var. Ani iniş çıkışlara karşı uyaran uzmanlar yükselişin devamına işaret ediyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında güncel durum...