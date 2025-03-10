ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın alış-satış fiyatları canlı grafik üzerinde izleniyor. Ay sonunda açıklanacak FED faiz kararı öncesinde uluslararası piyasalarda rakamlar inceleniyor. Son dönemde rekor üzerine rekor kıran altının sene sonuna doğru nasıl bir hal alacağı ise merak konusu. Peki, 10 Mart 2025 tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, bugünkü altın fiyatları: