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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.03.2025 08:07 Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 08:07

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları 10 Mart Pazartesi itibarıyla yeni haftaya giriş yaptı. Yukarı yönlü seyrini devam ettiren canlı alış-satış rakamları haftaya yeşil bir tabloda başladı. 3400 TL üzerinde görülmeye devam eden gram altın peşinde 5600 üzerindeki seyriyle çeyrek altın var. Ani iniş çıkışlara karşı uyaran uzmanlar yükselişin devamına işaret ediyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında güncel durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın alış-satış fiyatları canlı grafik üzerinde izleniyor. Ay sonunda açıklanacak FED faiz kararı öncesinde uluslararası piyasalarda rakamlar inceleniyor. Son dönemde rekor üzerine rekor kıran altının sene sonuna doğru nasıl bir hal alacağı ise merak konusu. Peki, 10 Mart 2025 tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, bugünkü altın fiyatları:

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 MART 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.911,97 dolar
SATIŞ: 2.912,38 dolar

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.418,65 TL
SATIŞ: 3.419,26 TL

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 23.008,00 TL
SATIŞ: 23.356,00 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ: 10 Mart bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.643,00 TL
SATIŞ: 5.689,00 TL