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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:13
Güncelleme Tarihi: 10.02.2025
08:13
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış verileri üzerinden hafta başında takibe alındı. Yeni haftaya yeniden yüksek seyirde başlayan gram altın 3300 üzerinde görülüyor. Çeyrek altın da onun izinden giderek 5400 üzerinde yer alıyor. Pek çok gelişmeyle birlikte incelenen rakamlar üzerinde en çok etkisini gösteren FED faiz kararı ocak ayı sonunda sabit tutuldu. Peki; 10 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum...