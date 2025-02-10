ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar merak konusu. Son dönemde rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altında yükselişin ne zamana kadar devam edeceği araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapanların hesapları her gün tazeleniyor. İşte, canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı alış-satış rakamları...