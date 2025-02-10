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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.02.2025 08:13 Güncelleme Tarihi: 10.02.2025 08:13

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış verileri üzerinden hafta başında takibe alındı. Yeni haftaya yeniden yüksek seyirde başlayan gram altın 3300 üzerinde görülüyor. Çeyrek altın da onun izinden giderek 5400 üzerinde yer alıyor. Pek çok gelişmeyle birlikte incelenen rakamlar üzerinde en çok etkisini gösteren FED faiz kararı ocak ayı sonunda sabit tutuldu. Peki; 10 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum...

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar merak konusu. Son dönemde rekor üstüne rekor kırmaya devam eden altında yükselişin ne zamana kadar devam edeceği araştırılıyor. Yatırım ve birikim yapanların hesapları her gün tazeleniyor. İşte, canlı tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını fiyatı alış-satış rakamları...

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 10 ŞUBAT 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.874,25 dolar
SATIŞ: 2.874,54 dolar

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.328,31 TL
SATIŞ: 3.329,67 TL

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 22.236,00 TL
SATIŞ: 22.572,00 TL

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: 10 Şubat bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.495,00 TL
SATIŞ: 5.530,00 TL

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