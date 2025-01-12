CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ekranı başında hafta başından itibaren yerler alınıyor. Altının gram fiyatı başta olmak üzere tüm kalemlere dair araştırmalar mevcut. Birikim yapanların alacakları altın konusunda fikir sahibi olmaları için hazırlanan tablolar gündemde. Peki, 12 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu?