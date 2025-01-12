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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:45 Güncelleme Tarihi: 12.01.2025 09:45

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları hafta sonu da takip ediliyor. Gram altın 3063 TL ile yükselişini sürdürürken yatırımcılar grafiği anlık olarak takip ediyor. Ay sonu gerçekleşecek FED toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararının ne olacağına bağlı olmak üzere ONS üzerinde de etkisinin görülmesi bekleniyor. Gram ve çeyrek altın alış-satış rakamlarıyla gündemde. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları 12 Ocak Pazar tablosu...

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ekranı başında hafta başından itibaren yerler alınıyor. Altının gram fiyatı başta olmak üzere tüm kalemlere dair araştırmalar mevcut. Birikim yapanların alacakları altın konusunda fikir sahibi olmaları için hazırlanan tablolar gündemde. Peki, 12 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 OCAK 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.690,25 dolar
SATIŞ: 2.691,54 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.063,31 TL
SATIŞ: 3.064,67 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.244,00 TL
SATIŞ: 20.550,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.982,00 TL
SATIŞ: 5.027,00 TL

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