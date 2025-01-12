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CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 12.01.2025 09:45
Güncelleme Tarihi: 12.01.2025
09:45
CANLI ALTIN FİYATLARI 12 Ocak Pazar alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Güncel altın fiyatları hafta sonu da takip ediliyor. Gram altın 3063 TL ile yükselişini sürdürürken yatırımcılar grafiği anlık olarak takip ediyor. Ay sonu gerçekleşecek FED toplantısı sonrası açıklanacak faiz kararının ne olacağına bağlı olmak üzere ONS üzerinde de etkisinin görülmesi bekleniyor. Gram ve çeyrek altın alış-satış rakamlarıyla gündemde. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları 12 Ocak Pazar tablosu...