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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:48 Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 06:48

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamlarıyla yeni haftada takip ediliyor. 3000 TL üzerindeki seyrini devam ettiren gram altın ile birlikte çeyrek altın da satış fiyatıyla 5 bin TL üzerine çıktı. Öte yandan ocak ayında açıklanacak FED faiz kararı da rakamlar üstünde etkisiyle takip edilecek. Peki; tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? İşte, canlı altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi güncel tablo...

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı grafik anbean gözlemleniyor. Birikim ve yatırım yapanların gündeminden düşmeyen rakamların takibi başladı. Hafta başıyla birlikte iniş ve çıkışlar değerlendirilecek. Peki, 13 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altında son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 OCAK 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.690,25 dolar
SATIŞ: 2.691,54 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.063,31 TL
SATIŞ: 3.064,67 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.244,00 TL
SATIŞ: 20.550,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.982,00 TL
SATIŞ: 5.027,00 TL

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