CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı grafik anbean gözlemleniyor. Birikim ve yatırım yapanların gündeminden düşmeyen rakamların takibi başladı. Hafta başıyla birlikte iniş ve çıkışlar değerlendirilecek. Peki, 13 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altında son durum...