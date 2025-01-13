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CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 13.01.2025 06:48
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025
06:48
CANLI ALTIN FİYATLARI 13 Ocak Pazartesi: Tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını bugün ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamlarıyla yeni haftada takip ediliyor. 3000 TL üzerindeki seyrini devam ettiren gram altın ile birlikte çeyrek altın da satış fiyatıyla 5 bin TL üzerine çıktı. Öte yandan ocak ayında açıklanacak FED faiz kararı da rakamlar üstünde etkisiyle takip edilecek. Peki; tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu, haftaya nasıl başladı? İşte, canlı altın fiyatları 13 Ocak Pazartesi güncel tablo...