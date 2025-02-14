GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları anbean takip ediliyor. Son dönemde rekor tazelemeye devam eden altında yaşanan güncel gelişmeler izlenirken altının gram fiyatı yükseliş trendini sürdürüyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, o rakamlar...