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Haberler Yaşam GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:06 Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 08:06

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları rekor tazelemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın güne 3400 TL üzerinde başlıyor. Çeyrek altın ise 5300 TL seviyesini aşmış durumda. Yatırım ve birikim yapanların gündeminde artışın ne kadar süreceği var. Uluslararası gelişmelerden etkilenen piyasa takibe alındı. Peki; 14 Şubat 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu, son durum ne? İşte, altın fiyatlarında güncel veriler...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları anbean takip ediliyor. Son dönemde rekor tazelemeye devam eden altında yaşanan güncel gelişmeler izlenirken altının gram fiyatı yükseliş trendini sürdürüyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, o rakamlar...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 14 ŞUBAT 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.926,25 dolar
SATIŞ: 2.926,54 dolar

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.408,31 TL
SATIŞ: 3.409,67 TL

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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 22.769,00 TL
SATIŞ: 23.113,00 TL

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.634,00 TL
SATIŞ: 5.679,00 TL

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