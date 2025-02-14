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GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 14.02.2025 08:06
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025
08:06
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI 14 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları rekor tazelemeye devam ediyor. Haftanın son işlem gününde gram altın güne 3400 TL üzerinde başlıyor. Çeyrek altın ise 5300 TL seviyesini aşmış durumda. Yatırım ve birikim yapanların gündeminde artışın ne kadar süreceği var. Uluslararası gelişmelerden etkilenen piyasa takibe alındı. Peki; 14 Şubat 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu, son durum ne? İşte, altın fiyatlarında güncel veriler...