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Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:08
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
08:08
Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın piyasası, yatırım yağan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasaların etkisiyle birlikte altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken, 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla güncel rakamlar merakla araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın gibi en çok tercih edilen altın türlerinin alış ve satış fiyatları ile 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün altın alım-satımı yapacak olanlar ve birikimini altına çevirmek isteyenler, "15 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor.