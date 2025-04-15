Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 08:08 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 08:08

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın piyasası, yatırım yağan vatandaşlar için büyük önem taşıyor. Ekonomik gelişmeler, döviz kurları ve küresel piyasaların etkisiyle birlikte altın fiyatları dalgalanmaya devam ederken, 15 Nisan 2025 Salı günü itibarıyla güncel rakamlar merakla araştırılıyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altın gibi en çok tercih edilen altın türlerinin alış ve satış fiyatları ile 22 ayar bilezik fiyatları vatandaşların gündeminde yer alıyor. Bugün altın alım-satımı yapacak olanlar ve birikimini altına çevirmek isteyenler, "15 Nisan altın fiyatları ne kadar oldu?" sorusunun yanıtını arıyor.

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Atına olan ilgi her geçen gün artıyor. Özellikle gram, çeyrek, yarım ve tam altın gibi farklı türlerdeki altınların yanı sıra 22 ayar bilezik fiyatları da vatandaşlar tarafından anlık olarak takip ediliyor. 15 Nisan 2025 tarihine gelinirken, altın fiyatlarında yaşanan yükseliş ya da düşüşler hem yatırımcıların hem de tasarruf yapmak isteyenlerin radarında yer alıyor. Peki, haftanın ikinci gününde Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda altın fiyatları kaç lira oldu? Gram altın bugün ne kadar, çeyrek altın kaç TL'den işlem görüyor?

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.929,56

SATIŞ(TL) 3.945,74

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.474,00

SATIŞ(TL) 6.531,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 26.309,00

SATIŞ(TL) 26.449,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

Canlı ve Anlık Altın Fiyatları 15 Nisan 2025 Salı | Bugün çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.208,24

SATIŞ(USD) 3.224,26

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!