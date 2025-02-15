CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı grafik üzerinde izleniyor. Hafta içi 3400 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatında değişimler takip ediliyor. Pek çok gelişmeden etkilenen rakamlar yatırım ve birikim yapacakların gündeminde. Peki; 15 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?