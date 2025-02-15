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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 15.02.2025 09:47 Güncelleme Tarihi: 15.02.2025 09:47

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Güncel altın fiyatları piyasa takipçilerinin gündeminde. Zaman zaman ufak iniş çıkışlar yaşayan fiyatlarda gram altın hafta sonuna 3360 TL seviyesinde girdi. Çeyrek altın ise onu izliyor. Mart ayında toplanacak ABD Merkez Bankası'ndan çıkacak FED faiz kararının ONS üzerinde nasıl bir etkisi olacağı ise merak konusu. Peki; 15 Şubat 2025 Cumartesi (bugün) tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altın alış-satış fiyatları canlı rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı grafik üzerinde izleniyor. Hafta içi 3400 liranın üzerine çıkan altının gram fiyatında değişimler takip ediliyor. Pek çok gelişmeden etkilenen rakamlar yatırım ve birikim yapacakların gündeminde. Peki; 15 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 ŞUBAT 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.885,25 dolar
SATIŞ: 2.885,54 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.360,31 TL
SATIŞ: 3.360,67 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 22.902,00 TL
SATIŞ: 23.248,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 15 Şubat 2025: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.558,00 TL
SATIŞ: 5.621,00 TL

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