Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatlarında gözler yeniden gram ve çeyrek altın gibi talep gören yatırım araçlarına çevrildi. 20 Aralık 2024'te altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar tarafından merakla inceleniyor. Peki, Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İşte, 20 Aralık canlı altın kuru...