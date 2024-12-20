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Haberler Yaşam Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.12.2024 07:53 Güncelleme Tarihi: 20.12.2024 07:53

Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik devam ediyor ve 20 Aralık 2024 itibarıyla piyasalardaki son durum, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram altın ve çeyrek altın fiyatlarında gün içinde dalgalanmalar yaşanırken, özellikle döviz kuru ve küresel piyasalardaki gelişmeler altın fiyatlarını etkiliyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar, düştü mü yoksa yükseldi mi? İşte 20 Aralık 2024 Canlı altın fiyatları...

Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

Bugün altın fiyatlarında gözler yeniden gram ve çeyrek altın gibi talep gören yatırım araçlarına çevrildi. 20 Aralık 2024'te altın fiyatlarında yaşanan hareketlilik, yatırımcılar tarafından merakla inceleniyor. Peki, Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, düştü mü yükseldi mi? İşte, 20 Aralık canlı altın kuru...

Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 18 ARALIK 2024

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.597,51 dolar
SATIŞ: 2.597,88 dolar

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Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 2.935,67 TL
SATIŞ: 2.936,06 TL

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Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 19.785,00 TL
SATIŞ: 20.084,00 TL

Canlı altın fiyatları ne kadar? 20 Aralık çeyrek, yarım, tam, 22 ayar bilezik ve gram altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.792,00 TL
SATIŞ: 4.911,00 TL

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