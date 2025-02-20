CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ediliyor. Artış en çok altının gram fiyatında hissedilirken yatırım ve birikim yapacaklar tüm kalemlerde gidişatı araştırıyor. Uluslararası gelişmelerin de etkili olduğu grafikte değişimler izleniyor. Peki; 20 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?