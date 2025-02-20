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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 20.02.2025 07:32 Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 07:32

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları rekor üstüne rekor kırmaya devam ederken uzmanlar zaman zaman kısa süreli yaşanacak düşüşler konusunda dikkatli olmayı tavsiye ediyor. Birikim yapanların en çok tercih ettiği gram altın 3435 TL seviyesinde yüksek seyrini sürdürürken çeyrek altın da onu takip ediyor. Mart ayında açıklanacak FED faiz kararı öncesinde piyasaların piyasaların bu doğrultuda ne kadar ilerleyeceği merak konusu. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, 20 Şubat Perşembe altın alış-satış fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı takip ediliyor. Artış en çok altının gram fiyatında hissedilirken yatırım ve birikim yapacaklar tüm kalemlerde gidişatı araştırıyor. Uluslararası gelişmelerin de etkili olduğu grafikte değişimler izleniyor. Peki; 20 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 ŞUBAT 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.942,25 dolar
SATIŞ: 2.943,54 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.435,31 TL
SATIŞ: 3.435,67 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 23.465,00 TL
SATIŞ: 23.820,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 20 Şubat Perşembe: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.773,00 TL
SATIŞ: 5.822,00 TL

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