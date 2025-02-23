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Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 23.02.2025
10:18
Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?
23 Şubat 2025 tarihli altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek ve diğer türlerdeki değişimler merak konusu olurken, piyasalardaki anlık hareketlilik dikkat çekiyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...