Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?

Haftanın son gününde altın fiyatları yine gündemde. Gram ve çeyrek başta olmak üzere güncel seviyeler araştırılırken, anlık değişimler de takip ediliyor. Peki, 23 Şubat 2025 itibarıyla piyasada son durum ne? İşte canlı altın fiyatlar...