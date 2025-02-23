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Haberler Yaşam Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?
Giriş Tarihi: 23.02.2025 10:18 Güncelleme Tarihi: 23.02.2025 10:18

Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?

23 Şubat 2025 tarihli altın fiyatları yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Gram, çeyrek ve diğer türlerdeki değişimler merak konusu olurken, piyasalardaki anlık hareketlilik dikkat çekiyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte güncel rakamlar...

Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?

Haftanın son gününde altın fiyatları yine gündemde. Gram ve çeyrek başta olmak üzere güncel seviyeler araştırılırken, anlık değişimler de takip ediliyor. Peki, 23 Şubat 2025 itibarıyla piyasada son durum ne? İşte canlı altın fiyatlar...

Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.437,62

SATIŞ(TL) 3.438,13

Altın fiyatları anlık olarak değişmektedir. Canlı Rakamlar İçin Altın Fiyatları Tıklayınız!

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Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.773,00

SATIŞ(TL) 5.815,00

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Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 23.665,00

SATIŞ(TL) 23.755,00

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Altın Fiyatları 23 Şubat 2025: Bugün Canlı ve Anlık Altın Kuru Fiyatı ne kadar, gram ve çeyrek kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.934,68

SATIŞ(USD) 2.935,11

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