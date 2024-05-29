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ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 CANLI TAKİP ET: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 09:15
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
09:15
ALTIN FİYATLARI 29 MAYIS 2024 CANLI TAKİP ET: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL?
Canlı altın fiyatları haftanın ilk gününde de araştırılmaya devam ediyor. Yatırımlarını altına yapan vatandaşlar kuyumcu ve Kapalı Çarşı piyasasıyla güncel altın fiyatlarını takip ediyor Altın fiyatları son zamanlardaki dalgalı seyrinin ardından yeni haftanın ikinci gününde sabit kaldı. Gram altın 2 bin 428 TL'ye ulaştı. Canlı altın fiyatları araştırılıyor. Peki, çeyrek altın ve gram altın fiyatları bugün kaç TL? İşte, 28 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…