Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:48 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 09:24

Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Anlık altın fiyatları yeni haftanın 2. işlem gününde gündemdeki yerini aldı. Gram altın 4000 TL üzerinde seyretmeye devam ederken çeyrek altın rekor seviyesinin altında. Yaşanan ani düşüşlerle birlikte piyasanın ne zaman yüksek seyrine döneceği merak konusu. Peki; 29 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...

Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Bu yıl beklendiği üzere rekor üstüne rekor kıran altına yatırımcıların ve birikim yapanların ilgisi oldukça yoğun. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, anlık grafik:

Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ANLIK ALTIN FİYATLARI 29 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.314,54 dolar
SATIŞ: 3.315,81 dolar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.092,09 TL
SATIŞ: 4.093,50 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 26.801,00 TL
SATIŞ: 27.052,00 TL

Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.721,00 TL
SATIŞ: 6.789,00 TL