Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları ile takip ediliyor. Bu yıl beklendiği üzere rekor üstüne rekor kıran altına yatırımcıların ve birikim yapanların ilgisi oldukça yoğun. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, anlık grafik: