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Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 29.04.2025 08:48
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
09:24
Altın fiyatları 29 Nisan 2025 Salı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Anlık altın fiyatları yeni haftanın 2. işlem gününde gündemdeki yerini aldı. Gram altın 4000 TL üzerinde seyretmeye devam ederken çeyrek altın rekor seviyesinin altında. Yaşanan ani düşüşlerle birlikte piyasanın ne zaman yüksek seyrine döneceği merak konusu. Peki; 29 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte canlı altın alış-satış fiyatları...