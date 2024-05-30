ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları haftanın dördüncü gününde düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğine ulaştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. İşte, 30 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…