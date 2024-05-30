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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:31 Güncelleme Tarihi: 30.05.2024 09:32

ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları 30 Mayıs alış ve satış fiyatları gündemde! Haftaya yatay yönlü başlayan dalgalanma, seyrini aşağı yönde sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan altın fiyatlarında gram altın bir önceki güne göre düşüşte. Çeyrek altın ise 29 Mayıs günü 3.953,00 TL'den işlem görürken, 30 Mayıs 3.908,00 TL'den alıcısını buluyor. Kapalı Çarşı ve kuyumcu fiyatları alıcılar tarafından sorgulanıyor! Peki, Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte, 30 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında değişkenlik devam ediyor. Dolar kuru ve ons altın değerinden etkilenen altın fiyatları haftanın dördüncü gününde düşüşünü sürdürüyor. Gram altın 2400 lira eşiğine ulaştı. Hafta başından beri farklılık gösteren gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet, ons altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. İşte, 30 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…

ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.412,48

SATIŞ(TL) 2.412,86

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ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 3.908,00

SATIŞ(TL) 3.979,00

Canlı RakamlarÇeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 16.119,00
SATIŞ(TL) 16.363,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.327,14
SATIŞ(USD) 2.327,50

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