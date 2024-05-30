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ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 30.05.2024 09:31
Güncelleme Tarihi: 30.05.2024
09:32
ALTIN FİYATLARI 30 Mayıs 2024 || Gram altında düşüş! Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları 30 Mayıs alış ve satış fiyatları gündemde! Haftaya yatay yönlü başlayan dalgalanma, seyrini aşağı yönde sürdürüyor. Güne düşüşle başlayan altın fiyatlarında gram altın bir önceki güne göre düşüşte. Çeyrek altın ise 29 Mayıs günü 3.953,00 TL'den işlem görürken, 30 Mayıs 3.908,00 TL'den alıcısını buluyor. Kapalı Çarşı ve kuyumcu fiyatları alıcılar tarafından sorgulanıyor! Peki, Bugün gram, çeyrek, tam ve cumhuriyet altın fiyatları ne kadar? İşte, 30 Mayıs 2024 güncel çeyrek, ons, ve gram altın satış fiyatları…