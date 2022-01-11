CANLI || Altın fiyatları 800 TL'lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde canlı, anlık ve güncel altın fiyatları grafiği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yeniden yükseliş bandına geçen altının gram fiyatı bu sabah Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda 801 TL ile açılış yaparken öte yandan çeyrek altının ise bin 298 TL'den işlem gördüğü kaydedildi. Öte yandan "11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar anlık rakamları inceliyor. İşte son dakika gelişmeleriyle altın fiyatları canlı takip ekranı…