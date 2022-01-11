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Haberler Yaşam CANLI || Altın fiyatları 800 TL'lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.01.2022 07:50 Güncelleme Tarihi: 11.01.2022 07:50

CANLI || Altın fiyatları 800 TL'lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

Haftanın ikinci işlem gününde canlı, anlık ve güncel altın fiyatları grafiği vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Son günlerde yeniden yükseliş bandına geçen altının gram fiyatı bu sabah Kapalıçarşı ve serbest piyasalarda 801 TL ile açılış yaparken öte yandan çeyrek altının ise bin 298 TL'den işlem gördüğü kaydedildi. Öte yandan "11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorusu yanıt aramaya başladı. Yatırımlarını bu yönde gerçekleştiren vatandaşlar anlık rakamları inceliyor. İşte son dakika gelişmeleriyle altın fiyatları canlı takip ekranı…

Altın fiyatları 800 TL’lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar!

Altın fiyatları son dakika gelişmeleriyle yakından takip ediliyor. Geçtiğimiz haftalara oranla yeniden yükselişe geçen yatırım aracının gramı yine 800 TL'lik eşiği geçti. "11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?" sorusu bu kapsamda yanıt aramaya başladı. Yatırımcılar ve çeşitli sebeplerle alım satım yapacak vatandaşlar güncel canlı ve anlık rakamları yakından takip ediyor. İşte altın fiyatları son dakika gelişmeleri…

Altın fiyatları 800 TL’lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar!

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 727,15

SATIŞ: 749,14

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 5.311,00

SATIŞ: 5.391,00

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Altın fiyatları 800 TL’lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar!

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.125,22

SATIŞ: 5.226,90

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Altın fiyatları 800 TL’lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar!

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.300,00

SATIŞ: 1.321,00

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Altın fiyatları 800 TL’lik eşiği geçti! 11 Ocak 2022 Bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte canlı rakamlar!

GRAM ALTIN

ALIŞ: 799,18

SATIŞ: 799,35

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