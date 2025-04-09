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Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:37
Güncelleme Tarihi: 09.04.2025
06:44
Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Yükselişini sürdüren piyasa verileri ani iniş çıkışlar yaşasa da beklendiği üzere yukarı yönlü ivmeyi sürdürüyor. Gram altın 3670 lira üzerinde seyrederken çeyrek altın da onu takip ediyor. Peki; 9 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?