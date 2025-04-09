Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları takip ediliyor. Nisan ayını geçerek mayıs ayı başında toplantı yapacak ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce fiyatlar izleniyor. Peki; tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altında son durum: