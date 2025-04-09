Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.04.2025 06:37 Güncelleme Tarihi: 09.04.2025 06:44

Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Yükselişini sürdüren piyasa verileri ani iniş çıkışlar yaşasa da beklendiği üzere yukarı yönlü ivmeyi sürdürüyor. Gram altın 3670 lira üzerinde seyrederken çeyrek altın da onu takip ediyor. Peki; 9 Nisan 2025 bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları takip ediliyor. Nisan ayını geçerek mayıs ayı başında toplantı yapacak ABD Merkez Bankası faiz kararını açıklamadan önce fiyatlar izleniyor. Peki; tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte, altında son durum:

Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.008,54 dolar
SATIŞ: 3.008,81 dolar

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.672,09 TL
SATIŞ: 3.672,50 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 25.067,00 TL
SATIŞ: 25.446,00 TL

Altın fiyatları 9 Nisan 2025 canlı: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.143,00 TL
SATIŞ: 6.218,00 TL