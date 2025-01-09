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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025
07:09
CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Canlı altın fiyatları 9 Ocak Perşembe alış-satış rakamlarıyla gündemde. 2025 yılının gelişiyle birlikte piyasa takibi başladı. Gram altın 3000 TL üzerinde yeni yıla girerken seyrini nasıl sürdürecek merak konusu. Öte yandan FED başta olmak üzere uluslararası gelişmeler ONS üzerinde etkisini göstermeye devam ederken çeyrek altın da en çok takip edilenler arasında. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altın fiyatlarında son durum...