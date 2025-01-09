CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yatırımcıların takibinde. Altının gram fiyatı üzerinde yaşanan değişiklikler takip edilirken ondan etkilenen tüm kalemlerde inişli çıkışlı fiyatlar her işlem gününde araştırma konusu haline geliyor. Peki, 9 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu?