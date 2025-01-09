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Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 07:09

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları 9 Ocak Perşembe alış-satış rakamlarıyla gündemde. 2025 yılının gelişiyle birlikte piyasa takibi başladı. Gram altın 3000 TL üzerinde yeni yıla girerken seyrini nasıl sürdürecek merak konusu. Öte yandan FED başta olmak üzere uluslararası gelişmeler ONS üzerinde etkisini göstermeye devam ederken çeyrek altın da en çok takip edilenler arasında. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altın fiyatlarında son durum...

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları yatırımcıların takibinde. Altının gram fiyatı üzerinde yaşanan değişiklikler takip edilirken ondan etkilenen tüm kalemlerde inişli çıkışlı fiyatlar her işlem gününde araştırma konusu haline geliyor. Peki, 9 Ocak bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

ALTIN FİYATLARI 9 OCAK 2025 CANLI ALIŞ-SATIŞ

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.659,25 dolar
SATIŞ: 2.659,54 dolar

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.022,31 TL
SATIŞ: 3.022,67 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 20.254,00 TL
SATIŞ: 20.560,00 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 Ocak Perşembe alış-satış: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 4.958,00 TL
SATIŞ: 5.009,00 TL

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