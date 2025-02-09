Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürürken piyasada etkili olan uluslararası gelişmeler de takibe alındı. Yatırım yapanlar ve birikimlerini değerlendirenler her yeni haftada rakamları kontrol ediyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altında son grafik...