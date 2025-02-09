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Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:52
Güncelleme Tarihi: 09.02.2025
09:52
Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları ile piyasa takipçilerinin gündeminde. Hafta sonu da radara giren yeni fiyatlar hafta başında nasıl şekil alacak merak konusu. 3300 TL üzerine çıkan gram altın rekor tazelemeye devam ederken çeyrek altın da onu izliyor. Artışın bu yıl devam edip etmeyeceği değerlendiriliyor. Peki; 9 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum...