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Haberler Yaşam Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 09.02.2025 09:52 Güncelleme Tarihi: 09.02.2025 09:52

Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları alış-satış rakamları ile piyasa takipçilerinin gündeminde. Hafta sonu da radara giren yeni fiyatlar hafta başında nasıl şekil alacak merak konusu. 3300 TL üzerine çıkan gram altın rekor tazelemeye devam ederken çeyrek altın da onu izliyor. Artışın bu yıl devam edip etmeyeceği değerlendiriliyor. Peki; 9 Şubat bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar oldu? İşte, altın fiyatlarında son durum...

Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları yükseliş trendini sürdürürken piyasada etkili olan uluslararası gelişmeler de takibe alındı. Yatırım yapanlar ve birikimlerini değerlendirenler her yeni haftada rakamları kontrol ediyor. Peki, tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL? İşte, altında son grafik...

Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI 9 ŞUBAT 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.860,25 dolar
SATIŞ: 2.860,54 dolar

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Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 3.307,31 TL
SATIŞ: 3.308,67 TL

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Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 22.236,00 TL
SATIŞ: 22.572,00 TL

Canlı Altın Fiyatları 9 Şubat 2025: Bugün çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 5.459,00 TL
SATIŞ: 5.497,00 TL

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