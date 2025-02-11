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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:43 Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 06:43

ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları, canlı alış-satış verileri doğrultusunda yeni haftanın ikinci günüyle birlikte yakından takip ediliyor. Gram altın, bugün 3.375,81 TL seviyesinde başlarken, çeyrek altın da 5.570,00 TL'den işlem görüyor. Altın piyasasında en çok etkili olan gelişmeler arasında yer alan FED faiz kararı, ocak ayı sonunda sabit tutuldu. Peki, 11 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Altına yatırım yapmayı planlayan ve mevcut yatırımlarını değerlendiren kişiler, piyasalardaki güncel durumu anbean izliyor. 11 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatları güncel rakamlar...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.375,81

SATIŞ(TL) 3.376,89

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.570,00

SATIŞ(TL) 5.616,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.893,00

SATIŞ(TL) 22.903,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.917,90

SATIŞ(USD) 2.918,86

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