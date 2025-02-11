ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın piyasasındaki dalgalanmalar, yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Altına yatırım yapmayı planlayan ve mevcut yatırımlarını değerlendiren kişiler, piyasalardaki güncel durumu anbean izliyor. 11 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altını kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatları güncel rakamlar...