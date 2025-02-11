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ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 11.02.2025 06:43
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025
06:43
ALTIN FİYATLARI ALIŞ SATIŞ GÜNCEL RAKAMLAR: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları, canlı alış-satış verileri doğrultusunda yeni haftanın ikinci günüyle birlikte yakından takip ediliyor. Gram altın, bugün 3.375,81 TL seviyesinde başlarken, çeyrek altın da 5.570,00 TL'den işlem görüyor. Altın piyasasında en çok etkili olan gelişmeler arasında yer alan FED faiz kararı, ocak ayı sonunda sabit tutuldu. Peki, 11 Şubat 2025 itibarıyla gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?