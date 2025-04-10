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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:46
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
06:46
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?
Altın piyasalarında dalgalanma etkisini sürdürüyor. Sabah seansında gram altın 3.814,41TL, çeyrek altın ise 6.365,00 TL değerinden işlem gördü. Küresel ekonomik gelişmelerin ve piyasa beklentilerinin etkisiyle altın fiyatlarında artış eğilimi gözlenirken, bayram döneminin ardından yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin seyrini yakından izliyor. Peki, 10 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları