ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Yeni haftaya güçlü bir performansla başlayan gram altın, yatırımcıların merakını cezbetmeye devam ediyor. Yatırımcılar, çeyrek, yarım, tam altın; Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarını alış-satış oranlarına göre anlık olarak değerlendiriyor. İşte, güncel altın fiyatları...