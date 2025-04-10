Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?
Giriş Tarihi: 10.04.2025 06:46 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 06:46

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasalarında dalgalanma etkisini sürdürüyor. Sabah seansında gram altın 3.814,41TL, çeyrek altın ise 6.365,00 TL değerinden işlem gördü. Küresel ekonomik gelişmelerin ve piyasa beklentilerinin etkisiyle altın fiyatlarında artış eğilimi gözlenirken, bayram döneminin ardından yatırımcılar gram, çeyrek, yarım, tam ve Cumhuriyet altını gibi farklı altın türlerinin seyrini yakından izliyor. Peki, 10 Nisan 2025 gram altın fiyatı ne kadar, çeyrek altın kaç TL? İşte, güncel altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

Altın piyasasındaki hareketlilik sürüyor. Yeni haftaya güçlü bir performansla başlayan gram altın, yatırımcıların merakını cezbetmeye devam ediyor. Yatırımcılar, çeyrek, yarım, tam altın; Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatlarını alış-satış oranlarına göre anlık olarak değerlendiriyor. İşte, güncel altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.814,41

SATIŞ(TL) 3.815,10

Canlı Rakamlar Altın Fiyatları İçin Tıklayınız!
Canlı Rakamlar Gram Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.365,00

SATIŞ(TL) 6.435,00

Canlı Rakamlar Çeyrek Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 25.491,00

SATIŞ(TL) 25.876,00

Canlı RakamlarCumhuriyet Altını Fiyatı İçin Tıklayınız!

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI 10 NİSAN 2025: Bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ons, cumhuriyet altın kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.125,95

SATIŞ(USD) 3.126,33

Canlı RakamlarOns Altın Fiyatı İçin Tıklayınız!