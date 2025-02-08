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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:14
Güncelleme Tarihi: 08.02.2025
09:14
ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Altın fiyatları, yatırımcıların sürekli olarak göz önünde bulundurduğu bir konu. Küçük ya da büyük fark etmeksizin, yatırımcılar altındaki değişimleri takip ederek alım-satım fırsatlarını değerlendiriyor. Hafta sonunda gram altın fiyatı 3.307,74 TL civarında işlem görürken, çeyrek altın ise 5.427,00 TL seviyelerinde. Peki, 8 Şubat 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?