ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Şu anda altına yatırım yapmayı düşünen ve hali hazırda yatırım yapan kişiler, piyasalardaki son durumu öğrenmek için fiyatları takip ediyor. 8 Şubat 2025 tarihi itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altını ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatlarına dair bilgiler...