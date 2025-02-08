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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?
Giriş Tarihi: 08.02.2025 09:14 Güncelleme Tarihi: 08.02.2025 09:14

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatları, yatırımcıların sürekli olarak göz önünde bulundurduğu bir konu. Küçük ya da büyük fark etmeksizin, yatırımcılar altındaki değişimleri takip ederek alım-satım fırsatlarını değerlendiriyor. Hafta sonunda gram altın fiyatı 3.307,74 TL civarında işlem görürken, çeyrek altın ise 5.427,00 TL seviyelerinde. Peki, 8 Şubat 2025 gram, çeyrek, yarım, tam, cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

Altın fiyatlarındaki hareketlilik, yatırımcılar tarafından dikkatle izleniyor. Şu anda altına yatırım yapmayı düşünen ve hali hazırda yatırım yapan kişiler, piyasalardaki son durumu öğrenmek için fiyatları takip ediyor. 8 Şubat 2025 tarihi itibarıyla gram, çeyrek, yarım, cumhuriyet ve ata altını ne kadar, kaç TL? İşte, güncel altın fiyatlarına dair bilgiler...

ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 3.307,74

SATIŞ(TL) 3.308,28

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 5.427,00

SATIŞ(TL) 5.495,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 22.192,00

SATIŞ(TL) 22.527,00

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ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın, 22 ayar bilezik fiyatları kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.860,40

SATIŞ(USD) 2.860,87

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