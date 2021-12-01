Altın fiyatları alış satış verileri son durum: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü? 1 Aralık 2021 Çarşamba

Aralık ayının ilk günü ile birlikte altın fiyatları verileri gündemdeki yerini koruyor. Sabah saatleri itibarıyla canlı rakamlar araştırılırken 1 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik 692,70 liradan işlem görüyor. Öte yandan; çeyrek altın fiyatı ise 1.225,00 liradan işlem görmektedir. Uzun bir süredir hareketli grafik çizen altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi düştü mü? 1 Aralık 2021 Çarşamba verileri ve bilgiler.