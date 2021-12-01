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Haberler Yaşam Altın fiyatları alış satış verileri son durum: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü? 1 Aralık 2021 Çarşamba
Giriş Tarihi: 01.12.2021 06:31 Güncelleme Tarihi: 01.12.2021 07:29

Altın fiyatları alış satış verileri son durum: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü? 1 Aralık 2021 Çarşamba

Aralık ayının ilk günü ile birlikte altın fiyatları verileri gündemdeki yerini koruyor. Sabah saatleri itibarıyla canlı rakamlar araştırılırken 1 Aralık 2021 bugün 22 ayar bilezik 692,70 liradan işlem görüyor. Öte yandan; çeyrek altın fiyatı ise 1.225,00 liradan işlem görmektedir. Uzun bir süredir hareketli grafik çizen altın fiyatları ne kadar oldu? Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar, yükseldi mi düştü mü? 1 Aralık 2021 Çarşamba verileri ve bilgiler.

1 Aralık canlı altın fiyatları verileri: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?

Altın fiyatları ile ilgili hareketlilik 1 Aralık Çarşamba sabahı da sürmeye devam ediyor. Bu kapsamda; güncel ve canlı veriler araştırılırken bugün gram altın 775,11 liradan işlem görüyor. Ekonominin merkezinde yer almasından dolayı alış ve satış verileri bu noktada önem kazanırken bu başlık altından; altın fiyatları canlı rakamlara ulaşabilirsiniz.

1 Aralık canlı altın fiyatları verileri: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 692,97

SATIŞ: 719,77

ATA ALTIN

ALIŞ: 5.107,00

SATIŞ: 5.232,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 4.986,00

SATIŞ: 5.061,00

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1 Aralık canlı altın fiyatları verileri: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?

TAM ALTIN

ALIŞ: 4.811,93

SATIŞ: 4.907,62

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.450,00

SATIŞ: 2.541,00

1 Aralık canlı altın fiyatları verileri: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.227,00

SATIŞ: 1.267,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 775,65

SATIŞ: 775,81

1 Aralık canlı altın fiyatları verileri: Bugün gram ve çeyrek altın fiyatları yükseldi mi düştü mü?
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