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Haberler Yaşam Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 10.06.2026 07:02

Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

Altın fiyatlarında hareketlilik sürerken, 10 Haziran 2026 Çarşamba günü yatırımcıların odağında güncel fiyatlar yer alıyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altında son durum yakından izlenirken, fiyatlarda görülen gerileme dikkat çekiyor. Piyasalardaki son gelişmeleri takip eden yatırımcılar, hem altın hem de döviz kurlarındaki değişimleri anbean izlemeyi sürdürüyor.

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Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

10 Haziran 2026 Çarşamba günü altın piyasasındaki son gelişmeler yatırımcıların yakın takibinde bulunuyor. Gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın ve ons altının güncel değerleri merak edilirken, piyasadaki fiyat hareketleri de dikkatle izleniyor. Ekonomik gelişmelerin etkisiyle şekillenen altın fiyatları, yatırımcıların gündemindeki önemini koruyor.

Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

CANLI ALTIN FİYATLARI

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 10.168,00
SATIŞ: 10.298,00

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Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 6.198,69
SATIŞ: 6.199,54

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 42.780,00
SATIŞ: 43.427,00

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Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

TAM ALTIN

ALIŞ: 40.566,00
SATIŞ: 41.096,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ: 41.576,00
SATIŞ: 42.041,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları anlık rakamlar: 10 Haziran Bugün gram, çeyrek, yarım, tam ve ons altın fiyatları ne kadar?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 20.348,00
SATIŞ: 20.570,00

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Haber Girişi Suna Taşdemir - Editör
#ALTIN FİYATLARI

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