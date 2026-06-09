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ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.06.2026 14:38
ALTIN FİYATLARI ANLIK TAKİP 2026: Bugün tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları 9 Haziran 2026 Salı gününe takiple başladı. Yatırımcıların anlık olarak takip ettiği piyasalarda gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere sarrafiye ürünlerinde düşük seyir devam ediyor. Küresel piyasalardaki ons dalgalanması iç piyasada bugün altın ne kadar sorusunu gündeme getirdi. İşte en güncel rakamlar.