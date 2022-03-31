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Haberler Yaşam Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?
Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 07:12

Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere etkisiyle altın fiyatları üzerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda zirvesini koruyan altın kuru ani düşüş etkisi piyasalara da olumlu yansıdı. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar takibi yapılabiliyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı rakamlar

Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Altın fiyatları son dakika hareketliliği ay sonu kapanışında kendisini gösteriyor. Kapalıçarşı'da canlı ve güncel rakamlar bilgisine ulaşanlar altın kurundaki son durumu merak ediyor. Anlık grafiği sürekli değişen gram altın fiyatı 907 TL iken, yarım altın 2 bin lira civarında güne başladı. Peki 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte son dakika grafiği ile altın fiyatları

Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU? 31 MART 2022

Altın fiyatları 31 Mart 2022 Perşembe günü hareketliliğini koruyor. İşte güncel rakamlar ve anlık altın fiyatları alış satış rakamları;

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22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 822,71

SATIŞ: 849,83

ONS ALTIN

ALIŞ: 1.926,14

SATIŞ: 1.926,53

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Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.475,00

SATIŞ: 1.492,00

YARIM ALTIN

ALIŞ: 2.950,00

SATIŞ: 2.986,00

Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.891,00

SATIŞ: 5.950,00

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6,036,00

SATIŞ: 6.128,00

Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.018,00

SATIŞ: 6.105,00

GRAM ALTIN

ALIŞ: 907,92

SATIŞ: 908,10

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.475,00

SATIŞ: 1.492,00

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