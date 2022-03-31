Haberler Yaşam Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Giriş Tarihi: 31.03.2022 07:12 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 07:12

Altın fiyatları ay sonunda hareketli! 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakere etkisiyle altın fiyatları üzerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda zirvesini koruyan altın kuru ani düşüş etkisi piyasalara da olumlu yansıdı. Alım satım ve kar amacı güden vatandaşlar ise altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, 31 Mart 2022 Bugün cumhuriyet, yarım, tam, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu sorularına yanıt arıyor. Kapalıçarşı'dan canlı ve güncel rakamlar takibi yapılabiliyor. İşte altın fiyatları son dakika canlı rakamlar