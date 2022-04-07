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Haberler Yaşam Altın Fiyatları Bugün Son Dakika 7 Nisan 2022 I Piyasalardan güncel ve anlık altın fiyatları canlı rakamlar
Giriş Tarihi: 07.04.2022 07:33 Güncelleme Tarihi: 07.04.2022 07:34

Altın Fiyatları Bugün Son Dakika 7 Nisan 2022 I Piyasalardan güncel ve anlık altın fiyatları canlı rakamlar

Altın fiyatları son dakika gelişmeleri her gün sabah saatlerinden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Hafta sonuna yaklaşılırken piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan alınan verilerle "tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?" soruları yanıt buluyor. 7 Nisan 2022 Bugün altın fiyatları anlık ve canlı verilerle altının gram fiyatı günü saat 07.00 itibarıyla 909 TL bandında açtı. Çeyrek altın fiyatı ise 1498 liradan satış işlemi görüyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı, anlık ve güncel altın fiyatları grafiği...

Altın Fiyatları Bugün Son Dakika 7 Nisan 2022 I Piyasalardan güncel ve anlık altın fiyatları canlı rakamlar

Altın fiyatları güncel haberleri ile her gün sabah saatlerinden itibaren gündemin konusu olmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen diplomatik görüşmeler ardından ciddi bir yükseliş yaşayarak gram fiyatıyla 900 lira üzerine çıkmıştı. Bu noktada altına yatırım yapacaklar "tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte anlık ve güncel altın fiyatları canlı rakamlar…

Altın Fiyatları Bugün Son Dakika 7 Nisan 2022 I Piyasalardan güncel ve anlık altın fiyatları canlı rakamlar

ALTIN FİYATLARI NE KADAR? 7 NİSAN 2022

Canlı altın fiyatları takibi ile bugünkü ons, 22 ayar bilezik, tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları alış satış rakamlarını öğrenebilirsiniz. İşte 7 Nisan Perşembe güncel altın fiyatları ve takip ekranı:

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CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.066,00

SATIŞ: 6.158,00

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Altın Fiyatları Bugün Son Dakika 7 Nisan 2022 I Piyasalardan güncel ve anlık altın fiyatları canlı rakamlar

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 824,36

SATIŞ: 852,51

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Altın Fiyatları Bugün Son Dakika 7 Nisan 2022 I Piyasalardan güncel ve anlık altın fiyatları canlı rakamlar

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.052,00

SATIŞ: 6.122,00

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Altın Fiyatları Bugün Son Dakika 7 Nisan 2022 I Piyasalardan güncel ve anlık altın fiyatları canlı rakamlar

TAM ALTIN

ALIŞ: 5.906,00

SATIŞ: 5.967,00

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