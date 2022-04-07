Altın fiyatları son dakika gelişmeleri her gün sabah saatlerinden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Hafta sonuna yaklaşılırken piyasalardan ve Kapalıçarşı'dan alınan verilerle "tam, yarım, çeyrek, gram altın ne kadar?" soruları yanıt buluyor. 7 Nisan 2022 Bugün altın fiyatları anlık ve canlı verilerle altının gram fiyatı günü saat 07.00 itibarıyla 909 TL bandında açtı. Çeyrek altın fiyatı ise 1498 liradan satış işlemi görüyor. İşte Kapalıçarşı ve serbest piyasalardan canlı, anlık ve güncel altın fiyatları grafiği...