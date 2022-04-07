Altın fiyatları güncel haberleri ile her gün sabah saatlerinden itibaren gündemin konusu olmaya devam ediyor. Dünyada yaşanan birçok gelişmeden etkilenen altın fiyatları geçtiğimiz haftalarda gerçekleşen diplomatik görüşmeler ardından ciddi bir yükseliş yaşayarak gram fiyatıyla 900 lira üzerine çıkmıştı. Bu noktada altına yatırım yapacaklar "tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar ve kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. İşte anlık ve güncel altın fiyatları canlı rakamlar…