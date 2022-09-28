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Haberler Yaşam CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?
Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 07:46

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. FED faiz kararı sonrası ons altın bazında yaşanan hareketliliğin yanı sıra sene başından bu yana inişli çıkışlı hareket devam ediyor. 28 Eylül Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL, altın düştü mü, yükseldi mi soruları yatırım ya da birikim yapacaklar tarafından sorgulanmaya başladı. Gram altın fiyatı haftaya 967 TL satış fiyatı ile başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış…

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları güncel liste grafik üzerinden takip edilirken listenin kırmızıya boyanması piyasaların gündeminde. Altın fiyatları canlı takip ekranı ile yatırım ya da birikim yapacakların arama geçmişlerinde yer alan rakamlar Kapalıçarşı ve serbest piyasalar ile belirleniyor. Vatandaşlar haftanın 3. İşlem gününde de altın fiyatları bugün ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Peki, 28 Eylül Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram altın fiyatı ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL, altın düştü mü, yükseldi mi? İşte, son dakika rakamlar…

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI 28 EYLÜL 2022

FED faiz kararı sonrası dalgalanmaya yaşayan altın fiyatları güncel alış-satış rakamları ile sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı.

İşte, son rakamlar...

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CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.195,00

SATIŞ: 3.258,00

CANLI RAKAMLAR İÇİN TIKLAYINIZ

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ: 6.572,00

SATIŞ: 6.672,00

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 6.389,00

SATIŞ: 6.485,00

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 892,42

SATIŞ: 925,02

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 1.602,00

SATIŞ: 1.624,00

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