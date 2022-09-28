Haberler Yaşam CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 28.09.2022 07:46 Güncelleme Tarihi: 28.09.2022 07:46

CANLI I Altın fiyatları bugün ne kadar? 28 Eylül Çarşamba tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, altın düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları hareketliliğini sürdürüyor. FED faiz kararı sonrası ons altın bazında yaşanan hareketliliğin yanı sıra sene başından bu yana inişli çıkışlı hareket devam ediyor. 28 Eylül Bugün tam, yarım, cumhuriyet, gram ve çeyrek altın fiyatı ne kadar, kaç TL, altın düştü mü, yükseldi mi soruları yatırım ya da birikim yapacaklar tarafından sorgulanmaya başladı. Gram altın fiyatı haftaya 967 TL satış fiyatı ile başladı. Peki, altın fiyatları bugün ne kadar oldu? İşte, canlı altın fiyatları alış-satış…