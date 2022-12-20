Haberler Yaşam CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 20.12.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 07:59

CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde ekonomi haberlerinde ilk sırayı aldı. FED faiz kararı sonrası yakın mercek altına alınan altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları ile sorgulanıyor. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte ilerleyen altın grafiği son dönemdeki yüksek seyrini koruyor. Altının gram fiyatı bir süredir bin lira üzerinden alış-satış işlemi görüyor. Bugünkü rakamlar da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 20 Aralık bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları...