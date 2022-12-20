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Giriş Tarihi: 20.12.2022 07:59 Güncelleme Tarihi: 20.12.2022 07:59

CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Canlı altın fiyatları haftanın ikinci işlem gününde ekonomi haberlerinde ilk sırayı aldı. FED faiz kararı sonrası yakın mercek altına alınan altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları ile sorgulanıyor. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte ilerleyen altın grafiği son dönemdeki yüksek seyrini koruyor. Altının gram fiyatı bir süredir bin lira üzerinden alış-satış işlemi görüyor. Bugünkü rakamlar da arama geçmişlerindeki yerini aldı. Peki, 20 Aralık bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi soruları bugün de sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Faiz kararı gibi gelişmelerden etkilenen altın grafiği yüksek seyrini korumaya devam ediyor. Bir süredir yüksek seviyelerde yer alan canlı altın fiyatları son dakika rakamları ile her gün araştırılıyor. Peki, 20 Aralık bugün çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar...

CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 20 ARALIK 2022

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.247,00

SATIŞ: 7.314,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

TAM ALTIN

ALIŞ: 7.051,00

SATIŞ: 7.127,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.509,00

SATIŞ: 3.575,00

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CANLI ALTIN FİYATLARI bugün ne kadar? 20 Aralık Salı çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu, düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.214,00

SATIŞ: 7.323,00

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