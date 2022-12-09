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Haberler Yaşam YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 09.12.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 06:52

YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde araştırılmaya başladı. FED faiz kararı ile hareketlenmesi beklenen altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları ile sorgulanıyor. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte ilerleyen alış satış rakamları son dönemde yüksek bir seyirde ilerliyor. Altının gram fiyatı bir süredir bin TL üzerinde. Ekonomi ilgileri araştırmalara başladı. Peki, 9 Aralık bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları...

YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL, düştü mü yükseldi mi soruları araştırılmaya başladı. Diplomatik gelişmelerden etkilenen altın grafiği düzensiz ilerlemeye devam ediyor. Bir süredir yüksek seviyelerde yer alan canlı altın fiyatları son dakika rakamları ile her gün sabah saatlerinde araştırılıyor. Peki, 9 Aralık bugün çeyrek altın, cumhuriyet altını, 22 ayar bilezik, tam, yarım ve gram altın ne kadar, kaç TL? İşte, altın fiyatları canlı ve anlık rakamlar...

YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI - 9 ARALIK 2022

ATA ALTIN

ALIŞ: 7.237,00

SATIŞ: 7.291,00

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YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 7.042,00

SATIŞ: 7.105,00

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YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

YARIM ALTIN

ALIŞ: 3.505,00

SATIŞ: 3.564,00

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YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 7.185,00

SATIŞ: 7.294,00

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