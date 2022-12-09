Haberler Yaşam YÜKSELDİ! Altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 9 Aralık Cuma çeyrek altın ve gram altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Giriş Tarihi: 09.12.2022 06:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2022 06:52

Canlı altın fiyatları haftanın son işlem gününde araştırılmaya başladı. FED faiz kararı ile hareketlenmesi beklenen altın fiyatları bugün ne kadar, düştü mü yükseldi mi soruları ile sorgulanıyor. Sene başından bu yana inişli çıkışlı bir grafikte ilerleyen alış satış rakamları son dönemde yüksek bir seyirde ilerliyor. Altının gram fiyatı bir süredir bin TL üzerinde. Ekonomi ilgileri araştırmalara başladı. Peki, 9 Aralık bugün çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları...