Haberler Yaşam Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:49

Altın fiyatları canlı alış satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler veya yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketliliğe paralel olarak değişen altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşük bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın, şu sıralar 987 TL'den, 22 ayar bilezik ise 940 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün tam, yarım, cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 20 Ekim 2022 Perşembe Kapalıçarşı anlık verileri ile altın fiyatları son durum…