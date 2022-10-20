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Haberler Yaşam Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi? 
Giriş Tarihi: 20.10.2022 06:44 Güncelleme Tarihi: 20.10.2022 06:49

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları canlı alış satış rakamları ekonomi gündemini takip edenler veya yatırım yapan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Ons fiyatı ve dolar kurundaki hareketliliğe paralel olarak değişen altın fiyatları bugün ne kadar merak ediliyor. Geçtiğimiz haftadan bu yana düşük bir seyir izleyen altının gram fiyatı, bugün de düşüşünü sürdürüyor. Gram altın, şu sıralar 987 TL'den, 22 ayar bilezik ise 940 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün tam, yarım, cumhuriyet altını, ata altın, 22 ayar bilezik, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL, düştü mü, yükseldi mi? İşte, 20 Ekim 2022 Perşembe Kapalıçarşı anlık verileri ile altın fiyatları son durum…

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

Altın fiyatları güncel ve anlık rakamlar ile 20 Ekim Perşembe günü de en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. Yatırım ya da birikim yapmak isteyen vatandaşlar, bir süredir hareketli bir seyir izleyen altın fiyatları alış-satış rakamlarını takip ediyor. Altının gram fiyatı, iki haftadır kritik eşiğin altında seyrediyor. Hal böyleyken altın fiyatları bugün ne kadar, düşmeye devam edecek mi sorularına yanıt aranıyor. Peki, Bugün 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını, tam, yarım , çeyrek altın ve gram altın ne kadar, kaç TL oldu? İşte Kapalıçarşı son dakika verileri ile altın fiyatları alış-satış rakamları…

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

ALTIN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ, YÜKSELDİ Mİ?

Altının gram fiyatındaki anlık değişimi merak eden vatandaşlar, bugün altın fiyatları ne kadar oldu sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İşte 20 Ekim 2022 Perşembe altın fiyatları canlı takip ekranı ile son durum!

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Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 899,73

SATIŞ: 927,50

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

ATA ALTIN

ALIŞ: 6.609,00

SATIŞ: 6.704,00

CANLI ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Altın fiyatları bugün ne kadar, kaç TL oldu? 20 Ekim 2022 Perşembe 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, düştü mü yükseldi mi?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 6.622,00

SATIŞ: 6.722,00

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