CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) faizi ve diplomatik gelişmelerin odağında. Faiz kararından direkt etkilenecek ons altın, güne yüzde 2.420 dolarla başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bu noktada yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Canlı altın kuru takipçileri piyasayı karar öncesi ve sonrası için yakın mercek altına aldı. Peki; 31 Temmuz 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?