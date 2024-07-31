Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:04
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
10:04
CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?
Altın fiyatları, FED faiz kararı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere. Tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata altının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Kapalıçarşıdan alış-satış rakamları takip ediliyor. Peki, 31 Temmuz 2024 altın fiyatları ne kadar, bugün gram altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları...