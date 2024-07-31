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Giriş Tarihi: 31.07.2024 10:04 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:04

CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, FED faiz kararı ile birlikte gündemdeki yerini aldı. Gram altın ve çeyrek altın başta olmak üzere. Tam, yarım, çeyrek, 22 ayar bilezik, Cumhuriyet, ata altının bugün ne kadar olduğu merak ediliyor. Kapalıçarşıdan alış-satış rakamları takip ediliyor. Peki, 31 Temmuz 2024 altın fiyatları ne kadar, bugün gram altın kaç TL? İşte, canlı altın fiyatları...

CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (FED) faizi ve diplomatik gelişmelerin odağında. Faiz kararından direkt etkilenecek ons altın, güne yüzde 2.420 dolarla başladı. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları bu noktada yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Canlı altın kuru takipçileri piyasayı karar öncesi ve sonrası için yakın mercek altına aldı. Peki; 31 Temmuz 2024 bugün altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED FAİZ KARARI BUGÜN!

Ons altın bazında direkt etkili olan FED faiz kararı piyasaları etkilemeye hazırlanıyor. Öte yandan yaşanan diplomatik gelişmeler ve uluslararası ilişkiler de grafik üzerinde etkilerini gösteriyor.

Gram altın güne 2.574 TL ile başladı. İşte, canlı rakamlar:

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CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 17.061 TL

SATIŞ: 17.319 TL

ATA ALTIN

ALIŞ: 17.126 TL

SATIŞ: 17.431 TL

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CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN

ALIŞ: 2.423 TL

SATIŞ: 2.424 TL

22 AYAR BİLEZİK

ALIŞ: 2.348 TL

SATIŞ: 2.491 TL

CANLI ALTIN FİYATLARI 31 TEMMUZ 2024: FED faizi belli oluyor! Bugün gram altın ve çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL?

TAM ALTIN

ALIŞ: 16.764 TL

SATIŞ: 16.988 TL

YARIM ALTIN

ALIŞ: 8.395 TL

SATIŞ: 8.520 TL

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