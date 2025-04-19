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Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 09:01
Güncelleme Tarihi: 19.04.2025
09:06
Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamlarıyla hafta sonu da takip ediliyor. Yaz dönemine girerken hediye olarak tercih edecekler, birikim yapacaklar ve yatırımcılar anbean piyasada yaşanan gelişmeleri izliyor. Gram altın rekor kırarak 4000 TL üzerine çıkarken çeyrek altın da onu izlemeye devam ediyor. Öte yandan ons için FED faiz kararı beklenmeye başladı. Peki; 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum: