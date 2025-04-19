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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?
Giriş Tarihi: 19.04.2025 09:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2025 09:06

Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamlarıyla hafta sonu da takip ediliyor. Yaz dönemine girerken hediye olarak tercih edecekler, birikim yapacaklar ve yatırımcılar anbean piyasada yaşanan gelişmeleri izliyor. Gram altın rekor kırarak 4000 TL üzerine çıkarken çeyrek altın da onu izlemeye devam ediyor. Öte yandan ons için FED faiz kararı beklenmeye başladı. Peki; 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar? İşte, altın fiyatlarında son durum:

Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları grafikte takibe alındı. Haftanın son işlem günü ardından piyasanın hafta sonuna nasıl girdiği merak konusu. Uzmanların beklediği üzere yüksek seyrini sürdüren altında kısa süreli düşüşlerin ardından yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?

Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

BUGÜNKÜ ALTIN FİYATLARI 19 NİSAN 2025

ONS ALTIN

ALIŞ: 3.326,54 dolar
SATIŞ: 3.328,81 dolar

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Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

GRAM ALTIN

ALIŞ: 4.075,09 TL
SATIŞ: 4.076,50 TL

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Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ: 27.612,00 TL
SATIŞ: 27.721,00 TL

Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

ÇEYREK ALTIN

ALIŞ: 6.682,00 TL
SATIŞ: 6.808,00 TL