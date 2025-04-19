Altın fiyatları canlı alış-satış: 19 Nisan bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar?

Canlı altın fiyatları grafikte takibe alındı. Haftanın son işlem günü ardından piyasanın hafta sonuna nasıl girdiği merak konusu. Uzmanların beklediği üzere yüksek seyrini sürdüren altında kısa süreli düşüşlerin ardından yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki; bugün tam, yarım, çeyrek, gram, 22 ayar bilezik ve cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL?