Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL’yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları takip edilmeye devam ediyor. Haftaya aşağı yönlü hareketi ile başlayan altında son durum yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi yükselecek mi merak ediliyor. Öte yandan ons bazında rakamlar da uluslararası gelişmeler ile gündemde. Peki; 5 Haziran bugün altın fiyatları ne durumda, 22 ayar bilezik kaç TL?