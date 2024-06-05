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Haberler Yaşam Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL'yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:15 Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 08:23

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL'yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları bugün ne kadar bir kez daha ekonomi ilgililerinin gündeminde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in geçtiğimiz aylarda aktardığı üzere gram altın fiyatı üzerinde 3000 TL'lik beklenti aşağı yönlü hareketin ardından değişti mi yatırımcıların gündeminde. Yaz ayları gelirken alış-satışın hızlandığı bu dönemde Kapalıçarşı ve serbest piyasalar ile tam, yarım, çeyrek, gram, ons, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. İşte, 5 Haziran 2024 altın fiyatları canlı grafik...

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL’yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları takip edilmeye devam ediyor. Haftaya aşağı yönlü hareketi ile başlayan altında son durum yatırım ve birikim yapanların gündeminde. Tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL oldu, düşecek mi yükselecek mi merak ediliyor. Öte yandan ons bazında rakamlar da uluslararası gelişmeler ile gündemde. Peki; 5 Haziran bugün altın fiyatları ne durumda, 22 ayar bilezik kaç TL?

Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL’yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

ALTIN FİYATLARI GERİLEDİ!

Ons altının geri çekilmesiyle birlikte altının gram fiyatı da geçtiğimiz gün 2430 TL seviyesini gördü. Nisan ayında açıklama yapan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in "Ons altında orta ve uzun vadede 3000 dolar seviyesi hedef konumda. Hatta yıl sonunda 3000 dolar seviyesi üzerinde ataklar görmemiz muhtemeldir. Gram altın TL fiyatı için bu yıl beklediğimiz 3000 lira devamında 3500 lira seviyesi ihtimali her geçen gün kuvvetleniyor." şeklindeki yorumundan sonra altının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.

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Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL’yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

5 HAZİRAN BUGÜN ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

CUMHURİYET ALTINI

ALIŞ (TL) 16.140,00

SATIŞ (TL) 16.384,00

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Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL’yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

ATA ALTIN

ALIŞ (TL) 16.216,00

SATIŞ (TL) 16.584,00

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Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL’yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?

22 AYAR BİLEZİK FİYATI

ALIŞ (TL) 2.227,33

SATIŞ (TL) 2.370,37

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