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Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL'yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Giriş Tarihi: 05.06.2024 08:15
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024
08:23
Altın fiyatları canlı alış-satış rakamları: 3000 TL'yi görecek mi? 5 Haziran bugün tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar bir kez daha ekonomi ilgililerinin gündeminde. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in geçtiğimiz aylarda aktardığı üzere gram altın fiyatı üzerinde 3000 TL'lik beklenti aşağı yönlü hareketin ardından değişti mi yatırımcıların gündeminde. Yaz ayları gelirken alış-satışın hızlandığı bu dönemde Kapalıçarşı ve serbest piyasalar ile tam, yarım, çeyrek, gram, ons, cumhuriyet, 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL sorgulanıyor. İşte, 5 Haziran 2024 altın fiyatları canlı grafik...