ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından meral ediliyor. Yılın son işlem gününde hafif yükseliş kaydeden sarı metalin gram fiyatı 2.965,75 TL'den işlem görüyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın fiyatları...