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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:04 Güncelleme Tarihi: 01.01.2025 09:04

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

1 Ocak altın fiyatları yatırımcılar ve alıcılar tarafından takip ediliyor. Yeni yılın ilk gününde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları merak ediliyor. Bugün gram altın 2.965,75 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 4.840,00 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte son dakika rakamları...

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

Yeni yılın ilk gününde 1 Ocak 2025 tarihi itibarıyla altın fiyatları yatırımcılar tarafından meral ediliyor. Yılın son işlem gününde hafif yükseliş kaydeden sarı metalin gram fiyatı 2.965,75 TL'den işlem görüyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu? İşte, canlı altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 2.965,75

SATIŞ(TL) 2.966,83

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 4.840,00

SATIŞ(TL) 4.974,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 20.230,00

SATIŞ(TL) 20.240,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 2.624,02

SATIŞ(USD) 2.624,97

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