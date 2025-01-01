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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
Giriş Tarihi: 01.01.2025 09:04
Güncelleme Tarihi: 01.01.2025
09:04
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ GRAFİĞİ: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL?
1 Ocak altın fiyatları yatırımcılar ve alıcılar tarafından takip ediliyor. Yeni yılın ilk gününde gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerdeki canlı alış-satış rakamları merak ediliyor. Bugün gram altın 2.965,75 TL seviyesinde işlem görürken, çeyrek altın ise 4.840,00 TL'den işlem görüyor. Peki, Bugün gram altın fiyatı ne kadar? Çeyrek altın fiyatı kaç TL? İşte son dakika rakamları...