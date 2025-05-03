ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını canlı alış-satış rakamları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?