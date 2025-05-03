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Haberler Yaşam ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:54 Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 09:55

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerde güncel alış ve satış fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 3 Mayıs Cumartesi sabahı itibarıyla gram altın 4.017 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 6.628 TL. Peki, bugünkü altın fiyatlar ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatları tablosu.

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

Altın fiyatları yatırımcıların ve alıcıların yakın takibinde. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını canlı alış-satış rakamları yukarı yönlü seyrini sürdürüyor. Peki; Bugün tam, yarım, çeyrek altın, gram, 22 ayar bilezik, cumhuriyet altını ne kadar, kaç TL oldu?

ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

CANLI GRAM ALTIN FİYATI

ALIŞ(TL) 4.017,30

SATIŞ(TL) 4.018,80

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ÇEYREK ALTIN FİYATI KAÇ TL?

ALIŞ(TL) 6.628,00

SATIŞ(TL) 6.701,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

CUMHURİYET ALTINI FİYATI

ALIŞ(TL) 27.043,00

SATIŞ(TL) 27.451,00

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ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?

ONS ALTIN FİYATI BUGÜN KAÇ DOLAR?

ALIŞ(USD) 3.240,09

SATIŞ(USD) 3.240,57

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