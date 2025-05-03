Haberler
Yaşam
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Giriş Tarihi: 03.05.2025 09:54
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025
09:55
ALTIN FİYATLARI CANLI ALIŞ-SATIŞ RAKAMLARI: Bugün gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altın ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar?
Altın fiyatları hem yatırımcılar hem de vatandaşlar tarafından yakından izleniyor. Gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altını gibi çeşitlerde güncel alış ve satış fiyatları yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. 3 Mayıs Cumartesi sabahı itibarıyla gram altın 4.017 TL seviyesinden işlem görürken, çeyrek altın fiyatı ise 6.628 TL. Peki, bugünkü altın fiyatlar ne kadar? Gram ve çeyrek altın kaç TL oldu? İşte, güncel altın fiyatları tablosu.